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Rômulo Mendonça acerta com nova emissora após saída do Prime Video

Narrador deixa o Prime Video após polêmica e inicia nova fase da carreira

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:03
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Rômulo Mendonça
Rômulo Mendonça será o novo narrador do UOL. (Foto: Reprodução)

Rômulo Mendonça, que deixou a equipe esportiva do Prime Video em julho após uma polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrósio, inicia uma nova etapa da carreira no UOL e fará sua estreia já nesta sexta-feira (28).

O primeiro compromisso será a narração da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Vasco e Palmeiras, marcada para as 18h. A partida terá transmissão do Canal UOL, do YouTube do UOL Esporte e também estará disponível na home do UOL.

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Além das transmissões, Rômulo terá uma coluna semanal no UOL Esporte e participará dos programas esportivos do Canal UOL.

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A chegada ao UOL acontece pouco mais de um mês depois da saída do narrador do Prime Video. Rômulo e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram desligados da equipe esportiva da plataforma após a repercussão de comentários feitos no podcast "Jararacas" sobre a repórter Alana Ambrósio.

Na ocasião, Rômulo ironizou um vídeo publicado pela jornalista nas redes sociais e utilizou a expressão "jornalismo de cama de hotel". A fala provocou reação negativa e levou a Prime Video a afastar inicialmente os profissionais das finais da NBA.

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Posteriormente, Rômulo e Bulgarelli pediram desculpas publicamente à repórter. Mesmo assim, a plataforma confirmou o encerramento da participação dos dois na equipe de transmissões esportivas.

Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN
Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN (Foto: Reprodução/Twitter)

Carreira de Rômulo Mendonça

Antes da passagem pela Prime Video, Rômulo Mendonça ficou por 12 anos na ESPN, onde construiu uma das vozes mais reconhecidas do jornalismo esportivo brasileiro.

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O narrador ganhou notoriedade principalmente pelas transmissões de basquete e futebol americano, com bordões e referências à cultura pop. Entre suas marcas estão expressões como "Porteiro de Enem" e "É o caos", além de apelidos dados a grandes estrelas da NBA.

LeBron James, por exemplo, passou a ser chamado de "Papai", enquanto Stephen Curry ganhou o apelido de "Brinquedo Assassino" durante suas narrações.

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Rômulo também teve participação importante na cobertura olímpica. Em 2016, narrou pela ESPN o título da seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos do Rio de Janeiro. Oito anos depois, esteve na CazéTV para narrar a conquista da medalha de bronze pelo vôlei feminino em Paris.

Rômulo Mendonça no &quot;Jararacas Podcast&quot;
Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast" (Foto: Reprodução)

Ao longo da carreira, Rômulo se consolidou como uma das principais vozes da NBA no país. Nas duas últimas emissoras em que trabalhou, esteve à frente de partidas importantes da liga.

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Na Prime Video, além do basquete, também narrou jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em uma de suas primeiras experiências no futebol após deixar a ESPN, ficou marcado por uma narração em que chamou Gabigol de "gostoso".

A estreia será diante de um confronto entre Vasco e Palmeiras, pela decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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