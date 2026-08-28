Em alta, Flaco López está perto de superar seu ano mais artilheiro no Palmeiras; veja evolução Argentino do Verdão já tem 21 gols nesta temporada e tenta superar os próprios números

Flaco López vem amadurecendo ano após ano e ganhando destaque mundial. No Palmeiras desde 2022, o atacante vive o auge de sua carreira nesta temporada, principalmente em ano de Copa do Mundo em que chegou à final com a Seleção Argentina. Prova disso é como o jogador tem sido decisivo nos jogos da equipe paulista recentemente em diferentes torneios.

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Nos dois últimos jogos foram quatro gols de Flaco López: dois pelo Brasileirão, na goleada sobre o Vasco por 4 a 1, e dois na vitória sobre o Santos, por 3 a 0, pela Copa do Brasil. Com isso, o argentino chegou a 21 gols em 2026 e, se mantiver o bom nível dentro de campo, em poucos jogos vai superar os números do ano passado, quando foi às redes 25 vezes.

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O número de participação em gols também melhorou. No ano passado foram seis assistências, enquanto neste, Flaco já distribuiu 11, segundo informações do Sofascore. (veja abaixo os números detalhados do jogador ano a ano)

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O bom futebol do argentino despertou o interesse de clubes do exterior. Recentemente, questionado cobre propostas para deixar o Palmeiras, o argentino falou que está muito feliz no clube e que "tomou sua decisão".

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- Estou muito feliz aqui, tenho muitos objetivos na frente. Eu tomei a minha decisão, que é minha e guardo para mim. Mas obviamente sempre tem proposta, sempre tem coisa. Mas acho que agora temos que pensar no Palmeiras. Estou muito bem aqui. Temos grandes objetivos pela frente, e o futuro já é algo para daqui a pouco - afirmou Flaco López.

O atacante é uma das principais peças do elenco de Abel Ferreira e, segundo apuração do Lance!, o argentino não sairá do clube paulista nesta temporada.

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Flaco López por temporada no Palmeiras

2026

44 jogos (38 titular)

21 gols

11 assistências

104 mins p/ participar de gol

2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)

43% de pontaria no chute

60% de conversão de chances claras

1.2 passes decisivos por jogo

2025

64 jogos (40 titular)

25 gols

6 assistências

122 mins p/ participar de gol

2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)

39% de pontaria no chute

53% de conversão de chances claras

0.9 passes decisivos por jogo

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2024

61 jogos (43 titular)

22 gols

6 assistências

135 mins p/ participar de gol

2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)

41% de pontaria no chute

43% de conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

2023

40 jogos (12 titular)

8 gols

0 assistências

168 mins p/ participar de gol

1.1 finalizações por jogo (0.6 no gol)

49% de pontaria no chute

43% de conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

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2022

14 jogos (7 titular)

2 gols

0 assistências

344 mins p/ participar de gol

1.9 finalizações por jogo (0.9 no gol)

46% de pontaria no chute

33% de conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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