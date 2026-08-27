Estádio do Corinthians vence votação e é eleito o 'mais querido' de São Paulo Votação promovida pela revista Veja reuniu 4.400 participantes

A votação popular promovida pela revista Veja e pela Editora Abril elegeu a Neo Química Arena, casa do Corinthians, como o estádio mais querido da cidade de São Paulo na categoria "lazer".

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A consulta foi realizada entre os dias 13 e 20 de julho e registrou 4.400 votos. A Neo Química Arena recebeu 26,4% da preferência dos participantes.

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Na disputa, o estádio do Corinthians concorreu com o Morumbis, do São Paulo, e o Nubank Parque, do Palmeiras. A arena alvinegra terminou na primeira colocação entre os três estádios.

— A Neo Química Arena sempre busca o conforto e bem-estar para todos os torcedores, visitantes e turistas que já foram ou irão ao estádio alvinegro — disse o clube em nota oficial.

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Neo Química Arena superou outros estádios da cidade de São Paulo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Neo Química Arena passou por mudanças recentes

O Corinthians concluiu, neste ano, a retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena. A intervenção fez parte de um projeto para adequar o espaço destinado à torcida organizada e foi autorizada após aprovação dos órgãos públicos competentes, segundo informou o clube em nota.

De acordo com o Corinthians, o processo foi planejado em conjunto pela diretoria executiva e pela administração da Neo Química Arena. A remoção dos assentos foi realizada dentro do projeto de adequação do setor.

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Mesmo com a retirada das cadeiras, a capacidade do setor Sul foi mantida em 7.406 lugares nesta etapa da obra. A configuração preservou o número de espaços disponíveis para os torcedores no local.

A mudança atendeu a uma demanda antiga de parte da torcida corintiana, que defendia um setor com características mais próximas das arquibancadas populares.

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Outro trabalho realizado pelo Corinthians na Neo Química Arena é a limpeza e manutenção do estádio, iniciada em 2 de julho. O serviço faz parte do cronograma de conservação da arena e tem previsão inicial de duração de aproximadamente 90 dias.

Além da limpeza das estruturas, o trabalho inclui serviços de manutenção geral, revitalização das fachadas e substituição da iluminação em diferentes áreas do estádio. A intervenção ainda está em andamento.

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