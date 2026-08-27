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Santos quita transfer ban com ajuda de empresa de Neymar e fica livre para contratar

O pagamento só foi possível por conta de parceria entre o Peixe e a NR Sports, que disponibilizou o montante finaceiro

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
27/08/2026 18:17
Atualizado há 2 minutos
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Vila Belmiro sendo preparada para jogo do Santos.
Vila Belmiro sendo preparada para jogo do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (27), o pagamento do transfer ban imposto pela Fifa devido à pendência financeira com o Monaco, da França. O débito se referia à contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023, no valor de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões). Com a quitação, o Peixe volta a ficar liberado para registrar novos reforços.

A operação foi viabilizada em parceria com a NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem de Neymar, que aportou o montante necessário para encerrar a punição. Como contrapartida, o Alvinegro negociará em conjunto com a empresa propriedades do uniforme que ainda não foram comercializadas.

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— O Santos FC pagou o transfer ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o clube recebe aporte imediato de recurso. Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas — declarou o Peixe em nota oficial.

Entenda a dívida do Santos com o Monaco

A punição era resultado do não pagamento da última parcela acordada na negociação de Jean Lucas. Contratado pelo Santos em julho de 2023 por 6 milhões de euros, o meio-campista teve sua transferência dividida em três parcelas de 2 milhões de euros. As duas primeiras foram quitadas dentro dos prazos estabelecidos, mas a terceira, com vencimento em 31 de janeiro de 2025, não foi paga.

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Após reconhecer a inadimplência, a diretoria santista buscou renegociar o débito com o clube francês. A proposta previa o parcelamento do valor restante em duas prestações, com pagamentos programados para agosto de 2025 e janeiro de 2026. O Monaco, porém, recusou a oferta alegando compromissos financeiros já assumidos.

Sem acordo entre as partes, o clube francês levou o caso à Fifa em março deste ano. Durante o processo, o Santos admitiu a existência da dívida, mas contestou a aplicação dos juros previstos em contrato, que estabeleciam taxa de 15% ao ano em caso de atraso. A entidade entendeu que a cláusula era válida e deu ganho de causa ao Monaco.

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O Santos chegou a recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS/CAS), última instância da Justiça esportiva internacional. A medida suspendeu temporariamente o prazo para cumprimento da decisão, mas o recurso foi rejeitado no início de junho, mantendo a condenação imposta pela Fifa.

Primeiro uniforme do Santos no Nubank Parque antes do confronto contra o Palmeiras.
Primeiro uniforme do Santos no Nubank Parque antes do confronto contra o Palmeiras (Foto: divulgação / X / Santos FC)

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