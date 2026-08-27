Neymar vira assunto após derrota do Santos para o Palmeiras: 'Todo mundo sabe' Peixe foi derrotado no jogo de ida das quartas de final

O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e Neymar virou assunto nas redes sociais. O camisa 10 não atuou na partida disputada no gramado sintético do Nubank Parque.

➡️Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável'

Somando todas as competições disputadas pelo Peixe, o Menino da Vila já ficou de fora de 22 partidas na temporada de 2026.

Veja algumas opiniões:

Todo mundo sabe que se o Neymar tivesse em campo jamais estaria 3x0 pro Palmeiras.



Ainda querem negar a importância desse cara na seleção brasileira durante o ciclo da Copa de 2030.



Sem Neymar o Santos virou isso aí... https://t.co/ae6s8pwklP — Álvaro Marques (@AlvaroMarquesV) August 27, 2026

Cuca errou feio Neymar fora do jogo hoje e Oliva ter começado no banco — Gabriel Silva (@Gabriel_pss11) August 27, 2026

KKKKKK deixa o Neymar e o Gabriel Barbosa fora por causa de estratégia AKAKAKAK — victorsantosCRF (@n_vgzin) August 27, 2026

E o Neymar sendo poupado.



Estratégia do Santos maravilhosa.



Era pra estar uns 6x0 sem exagero — Tche MavericK br (@tchemaverickbr) August 27, 2026

Palmeiras venceu o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos na Copa do Brasil?

Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.

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A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira, e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.

Segundo tempo

O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditável logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.

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