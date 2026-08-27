Corinthians faz treino técnico de olho no clássico com o Santos Diniz comandou atividade voltada aos setores de ataque e defesa

O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (27), o segundo treino de preparação para o clássico contra o Santos, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco participou de atividades técnicas de olho na busca pela nona vitória na competição nacional.

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A programação começou com um trabalho de força na academia. Na sequência, os jogadores fizeram um aquecimento com dinâmica de passes e foram divididos em dois grupos para atividades voltadas aos aspectos ofensivos e defensivos.

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Por fim, o técnico Fernando Diniz comandou um jogo de enfrentamento, com foco na saída de pressão alta e na construção das jogadas no terço final do campo.

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Breno Bidon e André Carrillo não estiveram em campo. O primeiro sofreu um trauma no joelho, enquanto o segundo foi preservado devido a dores musculares. A informação foi divulgada pelo ge.

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A equipe corinthiana volta a treinar na manhã desta sexta-feira (28), no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão recebe o Santos no domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena. A partida será válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dúvidas:

Fabrizio Angileri: procedimento odontológico Yuri Alberto: transição física após lesão muscular André Ramalho: quadro de labirintite Matheus Bidu: dores no púbis Gabriel Paulista: dores no quadril André: lesão de grau dois na coxa Carrillo: dores musculares

Ausências confirmadas:

Breno Bidon: suspenso e com trauma no joelho

suspenso e com trauma no joelho Vitinho: cirurgia no menisco do joelho

cirurgia no menisco do joelho Zakaria Labyad: cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo Kayke: cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

Em 2026, o Corinthians disputou 47 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O aproveitamento é de 52,4%, com 52 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 39 sofridos, média de 0,8.

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No Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 24 jogos, com oito vitórias, oito empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 44%. A equipe marcou 26 gols e sofreu 24, mantendo um saldo positivo de dois gols na competição.

Na Libertadores, o desempenho é superior. Em oito partidas, o Corinthians conquistou quatro vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota, com 63% de aproveitamento. O time marcou nove gols e sofreu quatro, tendo um saldo positivo de cinco gols.

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Veja abaixo o calendário do Corinthians

30/08 — 16:00 — Corinthians x Santos — Brasileirão

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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