Corinthians faz treino técnico de olho no clássico com o Santos
Diniz comandou atividade voltada aos setores de ataque e defesa
O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (27), o segundo treino de preparação para o clássico contra o Santos, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco participou de atividades técnicas de olho na busca pela nona vitória na competição nacional.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A programação começou com um trabalho de força na academia. Na sequência, os jogadores fizeram um aquecimento com dinâmica de passes e foram divididos em dois grupos para atividades voltadas aos aspectos ofensivos e defensivos.
Por fim, o técnico Fernando Diniz comandou um jogo de enfrentamento, com foco na saída de pressão alta e na construção das jogadas no terço final do campo.
➡️Corinthians encaminha empréstimo de atacante para clube europeu
Breno Bidon e André Carrillo não estiveram em campo. O primeiro sofreu um trauma no joelho, enquanto o segundo foi preservado devido a dores musculares. A informação foi divulgada pelo ge.
A equipe corinthiana volta a treinar na manhã desta sexta-feira (28), no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão recebe o Santos no domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena. A partida será válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Dúvidas:
- Fabrizio Angileri: procedimento odontológico
- Yuri Alberto: transição física após lesão muscular
- André Ramalho: quadro de labirintite
- Matheus Bidu: dores no púbis
- Gabriel Paulista: dores no quadril
- André: lesão de grau dois na coxa
- Carrillo: dores musculares
Ausências confirmadas:
- Breno Bidon: suspenso e com trauma no joelho
- Vitinho: cirurgia no menisco do joelho
- Zakaria Labyad: cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
- Kayke: cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
Momento do Corinthians na temporada
Em 2026, o Corinthians disputou 47 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O aproveitamento é de 52,4%, com 52 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 39 sofridos, média de 0,8.
No Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 24 jogos, com oito vitórias, oito empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 44%. A equipe marcou 26 gols e sofreu 24, mantendo um saldo positivo de dois gols na competição.
Na Libertadores, o desempenho é superior. Em oito partidas, o Corinthians conquistou quatro vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota, com 63% de aproveitamento. O time marcou nove gols e sofreu quatro, tendo um saldo positivo de cinco gols.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Veja abaixo o calendário do Corinthians
- 30/08 — 16:00 — Corinthians x Santos — Brasileirão
- 06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão
- 09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores
- 13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
- 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
- 20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
- 07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Corinthians
Estádio do Corinthians vence votação e é eleito o 'mais querido' de São PauloHá 6 minutos
Fora de Campo
Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'Há 34 minutos
Corinthians
Corinthians se reúne com SAFiel e 'lava roupa suja'Há 1 hora
Corinthians
Corinthians encaminha empréstimo de atacante para clube europeuHá 2 horas
Corinthians
Corinthians x Estudiantes: veja datas, horários e locais das quartas da LibertadoresHá 2 horas
Fora de Campo
Torcedores do River Plate pedem ex-Corinthians após eliminação na SulaHá 7 horas
Mais LANCE!