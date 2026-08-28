Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como joga Bruno Duarte, novo reforço do Vasco

Centroavante chega do Estrela Vermelha com bom histórico recente de gols

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 05:01
Favorite o Lance! no Google
Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

O Vasco acertou a contratação do centroavante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, da Sérvia. Aos 30 anos, o atacante chega para disputar a posição de camisa 9 e tentar resolver a falta de gols da equipe cruz-maltina. O jogador desembarca na noite desta quinta-feira (27) no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato.

Destro e com 1,83m, Bruno Duarte construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Com passagem pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, teve sua primeira experiência profissional no Brasil pela Portuguesa, antes de seguir para o exterior. Nas últimas temporadas, passou a se destacar principalmente pela capacidade de balançar as redes.

continua após a publicidade

➡️ Admar Lopes critica arbitragem de Vasco x Vitória: 'Erro grotesco'

Em 2026, Bruno disputou cinco partidas pelo Estrela Vermelha e soma seis participações em gols, com três gols e três assistências. O desempenho ofensivo é uma das características que fizeram o Vasco voltar os olhos para o jogador, que chega como uma alternativa para aumentar a produção ofensiva da equipe.

Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

Um centroavante que busca participar do jogo

Apesar de atuar como referência do ataque, Bruno Duarte não é um jogador que fica preso dentro da área à espera das oportunidades. O atacante gosta de sair da zona central, participar da construção das jogadas e ter contato frequente com a bola.

continua após a publicidade

Essa característica faz com que tenha um volume de ações com bola acima do que normalmente se espera de um centroavante mais tradicional. Por outro lado, a maior participação na construção também faz com que cometa mais erros de passe e perca algumas bolas no processo.

Bruno é um jogador que consegue gerar muitas oportunidades de gol e, consequentemente, costuma apresentar bons números ofensivos. Ao mesmo tempo, também desperdiça chances e não é conhecido por ser um atacante extremamente eficiente em todas as finalizações que recebe.

continua após a publicidade

A velocidade é outra característica que chama a atenção. Mesmo com porte físico de centroavante, tem capacidade para atacar espaços e participar de transições, principalmente quando encontra campo para correr.

Veja lances de Bruno Duarte

➡️ Vasco conhece seu adversário das quartas de final da Sul-Americana

Pode jogar em dupla com Colidio

No futebol sérvio, Bruno Duarte também teve oportunidades de atuar em sistemas com dois atacantes. A característica abre uma possibilidade interessante para o Vasco, principalmente pela presença de Facundo Colidio, que tem como posição principal segundo atacante, no elenco.

continua após a publicidade

Em um eventual esquema com dois homens na frente, Bruno poderia atuar como referência, enquanto Colidio teria mais liberdade para se movimentar ao seu redor. A utilização da dupla, porém, dependerá das escolhas do técnico Pedro Emanuel e da forma como o treinador pretende estruturar o ataque.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Números recentes mostram poder de decisão

A contratação também se apoia no histórico recente de Bruno Duarte. O atacante vem de duas temporadas com pelo menos 19 gols pelo Estrela Vermelha:

continua após a publicidade
  1. 2025/26: 48 jogos, 19 gols e 6 assistências — Estrela Vermelha (Sérvia)
  2. 2024/25: 45 jogos, 20 gols e 5 assistências — Estrela Vermelha (Sérvia)
  3. 2023/24: 36 jogos, 14 gols e 4 assistências — Farense (Sérvia)

O Vasco, portanto, aposta em um jogador que apresenta uma sequência recente de temporadas com boa produção de gols, o que tem sido o grande problema do Vasco no segundo semestre.

Bruno Duarte comemora gol na final da Copa da Sérvia pelo Estrela Vermelha (Foto: Divulgação)
Bruno Duarte comemora gol na final da Copa da Sérvia pelo Estrela Vermelha (Foto: Divulgação)

➡️ Pedro Emanuel elogia postura da equipe em vitória: 'Espírito do Vasco'

Lesão de Brenner e falta de gols mudaram os planos do Vasco

No início da janela de transferências, a contratação de um centroavante não estava entre as principais prioridades da diretoria. Com recursos financeiros limitados, o clube precisava definir quais posições receberiam maior investimento.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

A situação mudou após a lesão de Brenner. O atacante era um dos jogadores que vinham sendo utilizados na disputa pela posição ao lado de David e Spinelli, mas nenhum dos três havia conseguido se firmar como titular absoluto. Com a necessidade de encontrar mais uma alternativa para o setor, o Vasco voltou ao mercado e chegou a um acordo por Bruno Duarte.

continua após a publicidade

A contratação, porém, precisou ser viabilizada dentro das limitações financeiras do clube. Sem a aprovação do novo empréstimo de R$ 150 milhões, que ainda depende do aval da Justiça, a diretoria precisou fazer uma engenharia financeira para concretizar o negócio. A operação com o Estrela Vermelha gira entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros, mas o Vasco desembolsará inicialmente cerca de 20% desse valor.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno duarte em sua chegada ao Vasco

Vasco

Bruno Duarte chega ao Rio para assinar com o Vasco

Há 8 horas
Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras

Vasco

Anresf investiga venda da SAF do Vasco e veta relações com Palmeiras e Crefisa

Há 12 horas
Árbitro Mathues Candançan expulsa Barros em Vasco x Vitória

Vasco

Análise: como expulsão de Barros 'ajudou' o Vasco a vencer o Vitória

Há 12 horas
Andre Rizek durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Rizek critica expulsão em Vasco x Vitória: 'Queria entender'

Há 14 horas
Eduardo Coudet comandando o River Plate na eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana

Futebol Internacional

Coudet deixa o River Plate após queda nas oitavas da Sul-Americana

Há 17 horas
Cauan Barros expulso em Vasco e Vitória pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Eric Faria critica polêmica com arbitragem em Vasco x Vitória

Há 17 horas
Mais LANCE!
Matheuzinho em ação durante Vasco e Vitória na Copa do Brasil

Jogador do Vitória provoca torcida do Vasco após derrota; veja

Matheus Delgado Candancan expulsando Cauan Barros, do Vasco

Admar Lopes critica arbitragem de Vasco x Vitória: 'Erro grotesco'

Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco

Pedro Emanuel elogia postura da equipe em vitória: 'Espírito do Vasco'

River Plate e Santa Fe em partida da Sul-Americana(

Vasco conhece seu adversário das quartas de final da Sul-Americana

Vasco venceu o Vitória pela Copa do Brasil

Dê suas notas: Vasco vence o Vitória com um a menos

Andrés Gómez celebra gol em Vasco x Vitória

Mesmo com um a menos, Vasco joga bem e supera o Vitória em casa

Jogador do Vasco deitado durante partida contra o Vitória

Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência'

Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do Brasil

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem

Matheus Delgado Candancan expulsando Cauan Barros, do Vasco

Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'

Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco contra o Olimpia

Vasco tem time bastante modificado para enfrentar o Vitória; veja a escalação

Carlos Alberto comemora gol marcado na partida entre Vasco e Vitória na Copa do Brasil de 2009

Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma

BAP durante entrevista à Flamengo TV

Bap, do Flamengo, processa Pedrinho, do Vasco, por danos morais