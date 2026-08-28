Como joga Bruno Duarte, novo reforço do Vasco Centroavante chega do Estrela Vermelha com bom histórico recente de gols

O Vasco acertou a contratação do centroavante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, da Sérvia. Aos 30 anos, o atacante chega para disputar a posição de camisa 9 e tentar resolver a falta de gols da equipe cruz-maltina. O jogador desembarca na noite desta quinta-feira (27) no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato.

Destro e com 1,83m, Bruno Duarte construiu a maior parte da carreira no futebol europeu. Com passagem pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, teve sua primeira experiência profissional no Brasil pela Portuguesa, antes de seguir para o exterior. Nas últimas temporadas, passou a se destacar principalmente pela capacidade de balançar as redes.

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Em 2026, Bruno disputou cinco partidas pelo Estrela Vermelha e soma seis participações em gols, com três gols e três assistências. O desempenho ofensivo é uma das características que fizeram o Vasco voltar os olhos para o jogador, que chega como uma alternativa para aumentar a produção ofensiva da equipe.

Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

Um centroavante que busca participar do jogo

Apesar de atuar como referência do ataque, Bruno Duarte não é um jogador que fica preso dentro da área à espera das oportunidades. O atacante gosta de sair da zona central, participar da construção das jogadas e ter contato frequente com a bola.

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Essa característica faz com que tenha um volume de ações com bola acima do que normalmente se espera de um centroavante mais tradicional. Por outro lado, a maior participação na construção também faz com que cometa mais erros de passe e perca algumas bolas no processo.

Bruno é um jogador que consegue gerar muitas oportunidades de gol e, consequentemente, costuma apresentar bons números ofensivos. Ao mesmo tempo, também desperdiça chances e não é conhecido por ser um atacante extremamente eficiente em todas as finalizações que recebe.

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A velocidade é outra característica que chama a atenção. Mesmo com porte físico de centroavante, tem capacidade para atacar espaços e participar de transições, principalmente quando encontra campo para correr.

Veja lances de Bruno Duarte

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Pode jogar em dupla com Colidio

No futebol sérvio, Bruno Duarte também teve oportunidades de atuar em sistemas com dois atacantes. A característica abre uma possibilidade interessante para o Vasco, principalmente pela presença de Facundo Colidio, que tem como posição principal segundo atacante, no elenco.

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Em um eventual esquema com dois homens na frente, Bruno poderia atuar como referência, enquanto Colidio teria mais liberdade para se movimentar ao seu redor. A utilização da dupla, porém, dependerá das escolhas do técnico Pedro Emanuel e da forma como o treinador pretende estruturar o ataque.

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Números recentes mostram poder de decisão

A contratação também se apoia no histórico recente de Bruno Duarte. O atacante vem de duas temporadas com pelo menos 19 gols pelo Estrela Vermelha:

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2025/26: 48 jogos, 19 gols e 6 assistências — Estrela Vermelha (Sérvia) 2024/25: 45 jogos, 20 gols e 5 assistências — Estrela Vermelha (Sérvia) 2023/24: 36 jogos, 14 gols e 4 assistências — Farense (Sérvia)

O Vasco, portanto, aposta em um jogador que apresenta uma sequência recente de temporadas com boa produção de gols, o que tem sido o grande problema do Vasco no segundo semestre.

Bruno Duarte comemora gol na final da Copa da Sérvia pelo Estrela Vermelha (Foto: Divulgação)

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Lesão de Brenner e falta de gols mudaram os planos do Vasco

No início da janela de transferências, a contratação de um centroavante não estava entre as principais prioridades da diretoria. Com recursos financeiros limitados, o clube precisava definir quais posições receberiam maior investimento.

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A situação mudou após a lesão de Brenner. O atacante era um dos jogadores que vinham sendo utilizados na disputa pela posição ao lado de David e Spinelli, mas nenhum dos três havia conseguido se firmar como titular absoluto. Com a necessidade de encontrar mais uma alternativa para o setor, o Vasco voltou ao mercado e chegou a um acordo por Bruno Duarte.

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A contratação, porém, precisou ser viabilizada dentro das limitações financeiras do clube. Sem a aprovação do novo empréstimo de R$ 150 milhões, que ainda depende do aval da Justiça, a diretoria precisou fazer uma engenharia financeira para concretizar o negócio. A operação com o Estrela Vermelha gira entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros, mas o Vasco desembolsará inicialmente cerca de 20% desse valor.

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