Flamengo x Vasco: venda de ingressos é aberta ao público
Equipes se enfrentam no dia 3 de maio
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Torcedores do Flamengo e do Vasco já podem adquirir seus ingressos para o Clássico dos Milhões no Maracanã. A partida acontece neste domingo (3), às 16h (de Brasília), com mando de campo rubro-negro. Vale destacar que, conforme acordo entre os clubes, os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores de ambos os clubes.
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A comercialização dos bilhetes para os flamenguistas acontece através do site: ingressos.flamengo.com.br. Para os vascaínos, as plataformas são: vasco.futebolcard.com (público geral) e https://sociogigante.com/ingressos (sócios).
Valores dos ingressos - Flamengo x Vasco
• Norte (Flamengo): Inteira- R$120,00 | Meia- R$60,00
• Sul (Vasco): Inteira- R$120,00 | Meia- R$60,00
• Leste Superior (Misto): Inteira– R$140,00 | Meia – R$70,00
• Leste Inferior (Misto): Inteira– R$180,00 | Meia – R$90,00
• Oeste Inferior (Misto): Inteira– R$200,00 | Meia – R$100,00
• Maracanã Mais (Misto): Inteira- R$600,00 | Meia- R$337,50
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