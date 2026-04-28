Flamengo x Vasco: venda de ingressos é aberta ao público

Torcedores do Flamengo e do Vasco já podem adquirir seus ingressos para o Clássico dos Milhões no Maracanã. A partida acontece neste domingo (3), às 16h (de Brasília), com mando de campo rubro-negro. Vale destacar que, conforme acordo entre os clubes, os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores de ambos os clubes.

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A comercialização dos bilhetes para os flamenguistas acontece através do site: ingressos.flamengo.com.br. Para os vascaínos, as plataformas são: vasco.futebolcard.com (público geral) e https://sociogigante.com/ingressos (sócios).

Valores dos ingressos - Flamengo x Vasco

• Norte (Flamengo): Inteira- R$120,00 | Meia- R$60,00

• Sul (Vasco): Inteira- R$120,00 | Meia- R$60,00

• Leste Superior (Misto): Inteira– R$140,00 | Meia – R$70,00

• Leste Inferior (Misto): Inteira– R$180,00 | Meia – R$90,00

• Oeste Inferior (Misto): Inteira– R$200,00 | Meia – R$100,00

• Maracanã Mais (Misto): Inteira- R$600,00 | Meia- R$337,50

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Flamengo e Vasco se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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