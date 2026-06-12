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Bobadilla na Copa do Mundo: veja a programação do meia do São Paulo

Bobadilla será o representante do São Paulo na Copa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/06/2026 05:10
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Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
Bobadilla fará sua estreia nesta sexta (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)
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Damián Bobadilla faz sua estreia na Copa do Mundo nesta sexta-feira (12), quando o Paraguai entra em campo pela primeira rodada da fase de grupos. O volante é o único representante do São Paulo na competição e chega ao torneio como presença constante nas convocações da seleção paraguaia desde sua chegada ao clube, há dois anos.

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    • Nesse período, Bobadilla participou de compromissos importantes da equipe nacional, incluindo partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, da Copa América e amistosos preparatórios. Sua convocação para a Copa do Mundo era considerada praticamente certa nos bastidores, cenário que levou o São Paulo a liberá-lo antes mesmo da pausa para o torneio. O volante foi dispensado dos dois últimos compromissos do clube para se apresentar à seleção.

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    A estreia do Paraguai será diante dos Estados Unidos, uma das seleções anfitriãs da competição, às 22h (de Brasília). Na sequência, os paraguaios enfrentam a Turquia, no dia 20 de junho, à meia-noite. O último compromisso da fase de grupos será contra a Austrália, no dia 25 de junho, às 23h (de Brasília).

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    Com a convocação para a Copa do Mundo, tornou-se o oitavo jogador estrangeiro chamado para disputar o torneio enquanto defendia o São Paulo e o primeiro paraguaio a alcançar esse feito pelo clube. Os outros sete casos estão distribuídos em seis edições do Mundial, entre 1974 e 2022.

    Ao longo da história, atletas de seleções como Colômbia, Peru, Equador e Uruguai representaram o Tricolor em Copas do Mundo.

    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa
    Meia briga por titularidade no Paraguai na Copa. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

    Nas suas redes sociais, o São Paulo desejou boa sorte ao meia.

    Veja os estrangeiros do São Paulo em Copas do Mundo

    1974 - Pedro Rocha e Pablo Forlán (Uruguai)

    A dupla uruguaia marcou época no São Paulo nos anos 1970 e chegou ao Mundial da Alemanha integrando uma seleção que era cabeça de chave do seu grupo. Pedro Rocha chegava para sua última Copa com seu país e já havia jogado outras três edições 1962, 1966 e 1970, quando alcançou a semifinal e caiu para a tricampeã Seleção Brasileira, de Pelé. Já Forlán havia atuado no Mundial de 1966 e iniciava sua segunda edição.

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    Pedro Rocha usou a histórica camisa 10, enquanto Forlán foi titular com o número 4 nas costas. O atacante e o zagueiro participaram de todos os jogos do Uruguai na Copa, mas a equipe fez uma campanha muito abaixo do Mundial anterior e caiu ainda na fase de grupos. Empataram com a Bulgária e perderam para Holanda e Suécia. Apesar do desempenho modesto, a dupla era referência para o futebol uruguaio e assumiam o posto de titulares inquestionáveis.

    1986 - Darío Pereyra (Uruguai)

    Mais uma Copa do Mundo com o uruguaio em campo que defendia o São Paulo. O meio-campista é o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Tricolor, com 453 partidas pelo clube, e foi campeão Brasileiro (1977 e 1986) e tetracampeão Paulista (1980, 1981, 1985 e 1987). Na Copa do México, a segunda na história do país, o Uruguai passou para as oitavas de final ao se classificar em terceiro em seu grupo.

    Iniciou a trajetória empatando em 1 a 1 com a Alemanha Ocidental, mas sofreu uma goleada da Dinamarca de 6 a 1 no segundo compromisso. Darío esteve no último jogo da fase de grupos, um empate de 0 a 0 contra a Escócia. No mata-mata, a adversária foi a Argentina, que também teve o são-paulino em campo. O camisa 14 estava em campo na derrota para a rival sul-americana por 1 a 0, que causou a eliminação da equipe no torneio.

    1998 - Aristizábal (Colômbia)

    O primeiro e único colombiano da lista é Victor Aristizábal. O atacante teve passagens marcantes por diversos clubes brasileiros, como Cruzeiro, Vitória e Santos, mas foi defendendo o São Paulo que o jogador foi para uma Copa do Mundo. Em 1998, esteve entre os convocados pelo técnico Hernán Darío Gómez. A campanha não foi boa e terminou com a Colômbia eliminada na fase de grupos, mas o camisa 15 participou dos três jogos da chave.

    Foi titular na derrota para a Romênia na estreia por 1 a 0, depois entrou no decorrer do jogo na vitória contra a Tunísia, também pelo placar mínimo, e também saiu do banco de reservas contra a Inglaterra. O último compromisso do grupo terminou com triunfo inglês por 2 a 0. Após o Mundial, Aristizábal terminou sua passagem de pouco mais de dois anos pelo Tricolor e assinou com o Santos.

    2014 - Álvaro Pereira (Uruguai)

    Na Copa do Mundo disputada no Brasil, o São Paulo também contou com um jogador do seu elenco nos gramados das arenas do país. O lateral-esquerdo Alvaro Pereira fez parte de uma campanha que alcançou as oitavas de final e, por pouco, não cruzou com a própria Seleção Brasileira. A classificação para o mata-mata já foi uma conquista da equipe, que caiu num grupo da morte que tinha Inglaterra, Itália e a surpreendente Costa Rica, que terminou como líder da chave.

    A seleção uruguaia inicia com derrota de 3 a 1 para a Costa Rica e Alvaro Pereira não atua no jogo. Mas o camisa seis assume a titularidade na partida seguinte, na vitória em cima da Inglaterra por 2 a 1, e se mantém no onze inicial no triunfo por 1 a 0 contra a Itália. O Uruguai cai para a Colômbia de James Rodríguez nas oitavas de final, que depois perdeu para o Brasil nas quartas de final.

    2018 - Cueva (Peru)

     Cueva foi o primeiro jogador peruano a representar o clube em uma Copa do Mundo e era nome de destaque da seleção comandada por Ricardo Gareca. A equipe voltou a um Mundial após 36 anos e o atacante são-paulino foi titular nos três jogos da chave, contra a França, que terminou com o título naquele ano, Dinamarca e Austrália.

    A estreia foi contra os dinamarqueses, em que o Peru saiu derrotado por 1 a 0. Na partida seguinte, os franceses não tiveram um jogo tão fácil quanto o esperado; a seleção peruana perdeu mais uma vez pelo placar mínimo. Contra a Austrália, o time reencontrou a vitória após quase quatro décadas longe de uma Copa e Cueva teve atuação direta em um dos gols.

    2022 - Arboleda (Equador)

    Arboleda é o único caso que destoa do restante dos são-paulinos estrangeiros convocados para a Copa. O equatoriano foi destaque do seu país durante muito tempo e era titular na zaga do Equador, mas no Mundial do Catar não entrou em campo em nenhuma partida da fase de grupos.

    Havia uma expectativa do Equador passar para o mata-mata e bater de frente com Senegal pela segunda vaga. A trajetória começou com uma vitória contra o Catar, mandante da Copa, por 2 a 0 e a classificação ficou mais próxima após um empate com a Holanda por 1 a 1. Porém, os equatorianos perderam para os senegaleses por 2 a 1, e a equipe terminou em terceiro lugar da chave.

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