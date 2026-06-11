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Flamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro Brito

Ex-zagueiro faleceu aos 89 anos nesta quinta-feira (11)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 22:53
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)

A morte de Hércules Brito Ruas, o Brito, aos 86 anos, mobilizou clubes de cariocas no futebol brasileiro nesta quinta-feira (11). Além das homenagens prestadas pelo Vasco, clube onde construiu grande parte de sua história, Flamengo e Botafogo também lamentaram o falecimento do ex-zagueiro campeão da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira.

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  • O ex-zagueiro Brito na passagem pelo Vasco (Reprodução)

    Vasco lamenta morte de ex-zagueiro Brito, ídolo do clube

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  • Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)

    Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo

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  • O ex-zagueiro Brito, campeão do mundo na Copa de 1970 (Reprodução)

    Morre Brito, zagueiro da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo em 1970

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    Revelado pelo Vasco e vascaíno de infância, Brito disputou 405 partidas e marcou 11 gols com a camisa cruz-maltina entre 1957 e 1969. Durante sua trajetória em São Januário, conquistou títulos importantes, como o Torneio de Paris de 1957 e o Torneio Rio-São Paulo de 1966, tornando-se um dos maiores ídolos da história do clube.

    Nas redes sociais, o Botafogo destacou a importância do ex-defensor para a Seleção Brasileira e relembrou sua passagem pelo Glorioso na década de 1970.

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    O Flamengo também se manifestou e ressaltou a contribuição de Brito para o histórico título mundial da Seleção Brasileira no México.

    Relembre a trajetória vitoriosa de Brito no futebol e na Seleção Brasileira

    Foram duas Copas do Mundo disputadas com a Amarelinha, em 1966 e 1970. Foram 61 partidas disputadas pela Seleção Brasileira. O jogador era muito elogiado pelo preparo físico, principalmente durante a conquista do Tri.

    ➡️Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo

    Brito foi titular na histórica final entre Brasil e Itália no Estádio Azteca, vencida pelos brasileiros por 4 a 1 em 1970. O mesmo estádio sediou hoje, nesta quinta-feira (11), a abertura da Copa do Mundo e primeira partida da edição de 2026, entre México e África do Sul, vencido pelos donos da casa por 2 a 0.

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    Gráfico mostra feitos da carreira ex-zagueiro Brito (Foto: Reprodução)

    O clube que Brito mais atuou na carreira foi o Vasco, com 405 jogos disputados pelo Cruzmaltino em 10 anos no total.

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