Flamengo e Botafogo lamentam morte de ex-zagueiro Brito
Ex-zagueiro faleceu aos 89 anos nesta quinta-feira (11)
A morte de Hércules Brito Ruas, o Brito, aos 86 anos, mobilizou clubes de cariocas no futebol brasileiro nesta quinta-feira (11). Além das homenagens prestadas pelo Vasco, clube onde construiu grande parte de sua história, Flamengo e Botafogo também lamentaram o falecimento do ex-zagueiro campeão da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira.
Vasco lamenta morte de ex-zagueiro Brito, ídolo do clube
Tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e Botafogo
Morre Brito, zagueiro da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo em 1970
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Revelado pelo Vasco e vascaíno de infância, Brito disputou 405 partidas e marcou 11 gols com a camisa cruz-maltina entre 1957 e 1969. Durante sua trajetória em São Januário, conquistou títulos importantes, como o Torneio de Paris de 1957 e o Torneio Rio-São Paulo de 1966, tornando-se um dos maiores ídolos da história do clube.
Nas redes sociais, o Botafogo destacou a importância do ex-defensor para a Seleção Brasileira e relembrou sua passagem pelo Glorioso na década de 1970.
Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, perdemos um dos gigantes do tricampeonato mundial: Hércules Brito Ruas.— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2026
A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento do ex-zagueiro, que defendeu de forma histórica a nossa Seleção e honrou as cores do Glorioso na década de… pic.twitter.com/xH58NRyz3Z
O Flamengo também se manifestou e ressaltou a contribuição de Brito para o histórico título mundial da Seleção Brasileira no México.
O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Hércules Brito Ruas, o Brito, aos 86 anos.— Flamengo (@Flamengo) June 12, 2026
Rubro-negro no histórico esquadrão do Tri em 1970, foi eleito o jogador mais bem preparado fisicamente daquela Copa. Em sua passagem pela Gávea, Brito honrou e… pic.twitter.com/RW8enLyjYQ
Relembre a trajetória vitoriosa de Brito no futebol e na Seleção Brasileira
Foram duas Copas do Mundo disputadas com a Amarelinha, em 1966 e 1970. Foram 61 partidas disputadas pela Seleção Brasileira. O jogador era muito elogiado pelo preparo físico, principalmente durante a conquista do Tri.
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Brito foi titular na histórica final entre Brasil e Itália no Estádio Azteca, vencida pelos brasileiros por 4 a 1 em 1970. O mesmo estádio sediou hoje, nesta quinta-feira (11), a abertura da Copa do Mundo e primeira partida da edição de 2026, entre México e África do Sul, vencido pelos donos da casa por 2 a 0.
O clube que Brito mais atuou na carreira foi o Vasco, com 405 jogos disputados pelo Cruzmaltino em 10 anos no total.
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