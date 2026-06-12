Ex-promessa do Fluminense, Matheus Pato completa cinco anos jogando na Ásia Jogador teve pouco espaço no Tricolor

Uma das revelações do Fluminense na última década, o atacante Matheus Pato acabou de completar cinco anos no futebol asiático. Com duas passagens na Indonésia, o ex-tricolor estava ultimamente na Tailândia. Com 33 gols em 52 partidas, o atleta brilhou no Borneo Samarinda. Matheus fez um balanço do período na Ásia e falou com especial carinho dos anos na Indonésia.

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— Fui para a Indonésia após uma breve passagem pelo futebol sul-coreano. Evidentemente tinha uma expectativa boa ao chegar ao Borneo, mas de fato o que fiz em campo surpreendeu a todos e me fez ídolo num país bem distante do meu. Passei também pela China e pela Tailândia, mas realmente o que vivi na Indonésia foi bastante especial — disse.

Aos 31 anos e prestes a definir o seu futuro, Matheus afirma que vai assistir à Copa do Mundo com atenção. Sua torcida, como não poderia ser diferente, é pelo Brasil, mas o acreano disse acreditar numa competição difícil de ser vencida e equilibrada entre as grandes seleções.

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— Como todo brasileiro, tenho fé numa boa campanha da seleção. No entanto, as equipes francesa, espanhola, portuguesa e Argentina, certamente serão rivais das mais complicadas. Temos um grande treinador, jogadores de excelente nível e possibilidades reais de chegarmos longe. Que seja um período iluminado do nosso time e possamos trazer o hexa — encerrou.

Matheus Pato foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012 jogando pelo Atlético-AC. O atacante foi contratado pelo Fluminense e, em seguida, foi emprestado ao Benfica-POR. Em 2015, retornou ao Tricolor e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, competição que terminou com o Flu campeão.

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Em 2017, foi emprestado ao STK Samorín, clube da Eslováquia que tinha parceria com o Fluminense. Dois anos depois, voltou ao Brasil e defendeu o Cuiabá, onde foi campeão do Campeonato Mato-Grossense e jogou o Campeonato Brasileiro da Série B.

Em 2020, retornou ao Fluminense, onde ficou por duas temporadas antes de ser contratado pelo Daejeon Hana Citizen e começar a rodar pelo continente asiático.

Matheus Pato em ação nos tempos de Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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