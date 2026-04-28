Militão posta agradecimento após operação: 'Melhor está por vir'

Nesta terça-feira (28), foi divulgada a realização da operação de Éder Militão após ser cortado da Copa do Mundo de 2026. O atleta divulgou via redes sociais uma publicação em agradecimento a todas mensagens de apoio que recebeu, e demonstrou esperanças para um bom retorno aos gramados futuramente.

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Postagem de Éder Militão

No post em questão, o atleta informou que não faltou esforços próprios para manter uma boa condição física, deixando-o capaz de disputar o torneio mais esperado, no entanto, as coisas não fluíram do jeito esperado.

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Posteriormente, o atleta agradeceu com carinho todo apoio que recebeu e garantiu que continuará lutando para uma melhora e um bom retorno aos gramados. Militão concluiu sua mensagem de agradecimento com a frase "o melhor está por vir".

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Zagueiro soma três lesões musculares na temporada

Texto de Tiago Teixeira Mendes

A lesão atual é uma recaída de um problema sofrido em dezembro, contra o Celta de Vigo, quando Militão rompeu o mesmo tendão. Na ocasião, o tratamento foi conservador, sem cirurgia, e o afastamento durou quatro meses. Após retornar, o zagueiro disputou apenas cinco partidas antes de sofrer nova ruptura, em 21 de abril, diante do Alavés.

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Exames posteriores apontaram que a lesão era mais grave do que o inicialmente previsto, o que levou à decisão pela intervenção cirúrgica.

Esta é a terceira lesão muscular de Militão na temporada. O defensor participou de cerca de 20 jogos no período e já havia desfalcado a equipe por quatro meses anteriormente, quando perdeu 24 partidas.

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O histórico recente agrava o cenário. Em agosto de 2023, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando fora até março de 2024. Meses depois, em novembro, sofreu nova ruptura — desta vez no joelho direito, com lesão associada nos meniscos — e só retornou em julho de 2025.

Desde a Copa do Mundo do Catar, Militão acumula sete lesões e cerca de 700 dias afastado dos gramados, o equivalente a quase duas temporadas completas.

A notícia também impacta o técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, que conhece Militão dos tempos de Real Madrid. O treinador apostava no zagueiro para compor a defesa no Mundial ou até mesmo para atuar como lateral-direito, posição que ainda não tem dono no Brasil.

Tempo de recuperação da lesão de Militão é de cinco meses após operação (Foto: Divulgação)

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