Adeus a Brito: relembre a passagem do tricampeão mundial pelo Corinthians Ex-zagueiro defendeu o clube paulista em 1974 e disputou 29 partidas

Morreu nesta quinta-feira (11) Brito, ídolo da Seleção Brasileira e com passagem pelo Corinthians. Hércules Brito Ruas foi campeão da Copa do Mundo de 1970, no México, e integrou a equipe considerada por muitos a melhor da história do futebol. O ex-zagueiro precisou ficar internado por mais de uma semana e enfrentava um quadro de pneumonia.

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Contratado pelo Corinthians durante a temporada de 1974, Brito chegou ao Parque São Jorge após passagem pelo Botafogo. Experiente e já consolidado no futebol brasileiro, o defensor reforçou a equipe na disputa do Campeonato Paulista daquele ano.

A primeira atuação do zagueiro pelo clube aconteceu em agosto, em um amistoso diante do Marília, vencido por 1 a 0 pelo Timão. A partir dali, passou a integrar o elenco alvinegro em uma curta passagem que se estendeu até o fim da temporada.

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Brito encerrou sua trajetória no Corinthians com 29 partidas disputadas. Seu último compromisso pelo clube ocorreu na reta final do Paulista de 1974 e, após o término da campanha estadual, o defensor se despediu do time.

Brito passou pelo Corinthians (Foto: Reprodução)

Carreira de Brito

Brito também defendeu Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Botafogo e Athlético Paranaense. O ex-zagueiro conquistou, além da Copa do Mundo de 1970, o Torneio Internacional de Paris e o Troféu Teresa Herrera, além do Torneio Rio-São Paulo em 1966.

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Foram duas Copas do Mundo disputadas com a Amarelinha, em 1966 e 1970. Ao todo, Brito disputou 61 partidas pela Seleção Brasileira. O ex-jogador era muito elogiado pelo preparo físico, principalmente durante a conquista do Tri, quando fez dupla de zaga com Piazza.

Brito foi titular na histórica final entre Brasil e Itália no Estádio Azteca, vencida pelos brasileiros por 4 a 1 em 1970. O mesmo estádio sediou nesta quinta-feira (11), a abertura da Copa do Mundo e primeira partida da edição de 2026, entre México e África do Sul, vencida pelos donos da casa por 2 a 0.

O clube em que Brito mais atuou na carreira foi o Vasco, com 405 jogos disputados em 10 anos no total.

Brito é o 7º tricampeão que o Brasil perde

Brito é o sétimo entre os 22 jogadores convocados pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 1970 que já faleceram. Além dele, morreram Félix, Carlos Alberto Torres, Fontana, Everaldo, Joel Camargo e Pelé. O técnico da equipe tricampeã mundial, Mário Zagallo, também faleceu, em 2024.

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