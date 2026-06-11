Ruan Índio marca no fim, e Cruzeiro vence o Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20 A Raposa alcançou a terceira colocação do Brasileirão Sub-20

O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 3 a 2 na tarde desta quinta-feira (11) em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, realizado na Toca da Raposa I. Os gols celestes foram marcados por Rhuan Gabriel, Murilo Rhikman e Ruan Índio.

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Com os três pontos somados, o time comandado por Mairon César chegou a 28 e está na terceira posição do Campeonato Brasileiro da categoria. A equipe soma oito vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

Os Crias da Toca voltam a jogad na próxima quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), quando enfrentarão o Athletico-PR, no CT do Caju.

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Como foi o jogo?

Apesar de ter sido uma partida com cinco gols, o primeiro foi marcado apenas aos 37 minutos da primeira etapa. Rhuan Gabriel foi empurrado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante cobrou e fez 1 a 0.

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Rhuan Gabriel marcou na vitória do Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

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No segundo tempo, o Cruzeiro ampliou logo aos quatro minutos. Murilo Rhikman aproveitou finalização mascada de Rhuan Gabriel e ampliou para a Raposa. O Fortaleza respondeu 20 minutos depois, quando João fez boa jogada pela direita e finalizou bem.

Na reta final do duelo, o Leão chegou a empatar aos 47 minutos. De pênalti, Thiaguinho fez 2 a 2. Porém, Instantes depois os Crias da Toca garantiram os três pontos. Felipe Morais fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ruan Índio fazer 3 a 2.

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