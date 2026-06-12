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São Paulo fica próximo de acordo com Victor Sá

Últimos detalhes estão próximos de um acerto

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/06/2026 13:33
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Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
Victor Sá está encaminhado com o Tricolor (Foto: Divulgação/Krasnodar)

O São Paulo avançou com as conversas envolvendo Victor Sá. Agora, as partes discutem tempo de contrato. A ideia é assinar um vínculo até o final de 2029.

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    • Atualmente no Krasnodar, da Rússia, Victor Sá fica livre no mercado no final do mês e chega sem custos ao Tricolor. A intenção é que a assinatura aconteça em breve, após acordos entre a diretoria e representantes do jogador.

    Pedido por Dorival Júnior, na Rússia, Victor Sá recebia um valor acima do que o São Paulo costuma pagar. Faltavam esses detalhes para que as conversas fossem além.

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    No Brasil, Victor Sá chamou atenção durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2022 e 2024. Em 2024, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Seu contrato termina na metade deste ano e, até o momento, não houve movimentação para uma renovação. Em abril, o clube carioca chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma possível repatriação.

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    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

    São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

    Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube.

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