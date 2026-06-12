Lingard, do Corinthians, confirma morte de familiar: 'Difícil dizer adeus'
Confirmação foi feita pelo meia-atacante nas redes sociais
O meia-atacante Jesse Lingard, do Corinthians, usou as redes sociais para lamentar a morte do avô. A confirmação foi feita pelo próprio jogador nesta quinta-feira (11).
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
— Descanse em paz, vovô. Embora seja difícil dizer adeus, eu sei que agora você está nas mãos de Deus e em paz. Saber que você se reencontrou com a vovó me deixa feliz — escreveu o atleta em suas redes sociais.
Lingard havia sido liberado pelo clube no dia 28 de maio para viajar à Inglaterra por conta do estado de saúde do avô. Por isso, o meia-atacante ficou fora da partida contra o Grêmio, último compromisso da equipe antes da Copa do Mundo.
Na ocasião, o Corinthians informou que o jogador inglês recebeu autorização da comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, e da diretoria de futebol, comandada pelo executivo Marcelo Paz.
— O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro — disse o Timão em nota.
Corinthians de férias durante a Copa do Mundo
O elenco do Corinthians entrou em férias após a vitória por 3 a 1 diante do Grêmio, neste sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. O calendário do futebol mundial terá pausa para a disputa da Copa do Mundo.
Os jogadores do Corinthians permanecerão em recesso até o dia 23 de junho. Na sequência, a reapresentação do elenco está marcada para o Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Inicialmente, o clube não planeja intertemporada fora de São Paulo.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.