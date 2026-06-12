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Lingard, do Corinthians, confirma morte de familiar: 'Difícil dizer adeus'

Confirmação foi feita pelo meia-atacante nas redes sociais

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/06/2026 13:24
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Lingard lamentou nas redes sociais a morte do avô (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
Lingard lamentou nas redes sociais a morte do avô (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O meia-atacante Jesse Lingard, do Corinthians, usou as redes sociais para lamentar a morte do avô. A confirmação foi feita pelo próprio jogador nesta quinta-feira (11).

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    — Descanse em paz, vovô. Embora seja difícil dizer adeus, eu sei que agora você está nas mãos de Deus e em paz. Saber que você se reencontrou com a vovó me deixa feliz — escreveu o atleta em suas redes sociais.

    Lingard havia sido liberado pelo clube no dia 28 de maio para viajar à Inglaterra por conta do estado de saúde do avô. Por isso, o meia-atacante ficou fora da partida contra o Grêmio, último compromisso da equipe antes da Copa do Mundo.

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    Na ocasião, o Corinthians informou que o jogador inglês recebeu autorização da comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, e da diretoria de futebol, comandada pelo executivo Marcelo Paz.

    — O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro — disse o Timão em nota.

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    Atacante inglês foi liberado pelo Corinthians em maio para tratar de assuntos familiares (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)
    Atacante inglês foi liberado pelo Corinthians em maio para tratar de assuntos familiares (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

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    O elenco do Corinthians entrou em férias após a vitória por 3 a 1 diante do Grêmio, neste sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. O calendário do futebol mundial terá pausa para a disputa da Copa do Mundo.

    Os jogadores do Corinthians permanecerão em recesso até o dia 23 de junho. Na sequência, a reapresentação do elenco está marcada para o Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Inicialmente, o clube não planeja intertemporada fora de São Paulo.

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