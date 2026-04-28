Com lesão grave, torcida aponta substituto para Militão na Seleção Brasileira

Às vésperas da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebeu mais uma péssima notícia: Éder Militão, jogador de confiança do técnico Carlo Ancelotti, sofreu uma grave lesão e está fora da competição. Nas redes sociais, torcedores apontaram um substituto ideal para o zagueiro.

continua após a publicidade

O jogador do Real Madrid vai ser submetido a uma cirurgia na Finlândia nesta terça-feira após ser diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Alavés. A tendência é que ele retorne aos gramados apenas em outubro e desfalque a Seleção Brasileira na Copa.

➡️Eric Faria questiona titularidade de medalhão do Flamengo: 'Por nome'



Nas redes sociais, Léo Pereira, do Flamengo, foi apontado por muitos torcedores como o substituto ideal para Militão na Seleção Brasileira. O zagueiro rubro-negro jogou contra França e Croácia na última Data-Fifa. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Craque Neto pede jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira: 'Copa do Mundo'

Léo Pereira em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Veja comentários sobre o defensor

Detalhes da lesão de Militão, que desfalca a Seleção Brasileira

A menos de 50 dias do início da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Éder Militão será um grande desfalque para a Seleção Brasileira no torneio.

A lesão de Militão é a terceira muscular que ele sofre nesta temporada. O zagueiro mal conseguiu participar de cerca de 20 partidas no período. A lesão anterior, que afetou o tendão, o afastou dos gramados por quatro meses, período em que perdeu 24 jogos.

continua após a publicidade

➡️Militão: sete lesões em três anos e um ciclo de Copa com a Seleção Brasileira para esquecer

As lesões continuam a atormentar Militão. Em agosto de 2023, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou afastado até março de 2024. Em novembro do mesmo ano, sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com danos em ambos os meniscos, e só retornou aos gramados em julho de 2025. Desde a Copa do Catar, Militão encarou sete lesões e ficou cerca de 700 dias afastado dos gramados, o equivalente a duas temporadas inteiras.

🤑 Aposte em gols da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O zagueiro voltou a atuar no início de abril deste ano e esteve em campo em cinco partidas consecutivas num intervalo de 17 dias. Na última delas, contra o Alavés, sentiu a nova lesão e acabou substituído.