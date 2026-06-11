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Brasileiros e gringos do Fluminense cravam campeão da Copa do Mundo

Elenco tricolor está de férias na pausa da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 19:05
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A Copa do Mundo de 2026 começou, e os jogadores do Fluminense já escolheram quem acreditam que ficará com o troféu. Em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, atletas do elenco revelaram seus favoritos para o Mundial, com a Seleção Brasileira aparecendo como a principal aposta dentro do grupo.

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    • Entre os brasileiros, Guga, Jemmes e Martinelli demonstraram confiança no hexacampeonato da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Já John Kennedy foi na contramão dos companheiros. Apesar de afirmar que torce pelo Brasil, o atacante acredita que Portugal será o campeão da competição.

    Entre os estrangeiros do elenco, as opiniões ficaram divididas. Os colombianos Serna e Julián Millán apostaram na seleção da Colômbia, enquanto o uruguaio Bernal apontou Portugal como favorito. Rodrigo Castillo escolheu a Argentina, atual campeã mundial, e Lucho Acosta indicou a Espanha como candidata ao título, embora tenha ressaltado sua torcida pelos argentinos.

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    Elenco do Fluminense aplaude torcida no Mineirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
    Elenco do Fluminense aplaude torcida no Mineirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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