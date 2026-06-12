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Após imprevisto, Rojas desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

O lateral-esquerdo deverá assinar com a Raposa nesta sexta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/06/2026 11:25
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Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)
Gabriel Rojas (Foto: Reprodução)

Depois do imprevisto que impediu o jogador de desembarcar no aeroporto de Confins na noite da última quinta-feira, Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (12) para fechar com o Cruzeiro.

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    • O argentino era esperado na capital mineira no dia 11, mas uma forte neblina impediu que o avião em que estava o atleta pousasse.

    Agora, o atleta passará por exames e conhecerá a estrutura da Toca da Raposa II nesta sexta-feira antes de assinar contrato com o Cruzeiro.

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    – As conversas foram longas, saí das férias para estar aqui e fazer os exames. Estou muito feliz e com uma vontade muito grande de jogar a Copa Libertadores. Gosto mais de atacar e assistir aos companheiros. As estatísticas são boas, mas prefiro trabalhar. Agradeço a todos do Cruzeiro pela confiança que depositaram em mim – disse Gabriel Rojas ao atender a imprensa no aeroporto em Belo Horizonte.

    Quem é Gabriel Rojas?

    Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

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    Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

    Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

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    Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

    Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)

    Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

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