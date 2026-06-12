Virada de chave: Bernard vai de 'encostado' para 'o melhor' no Atlético Cria do Galo viveu extremos no primeiro semestre da temporada

Bernard viveu extremos no primeiro semestre pelo Atlético. Muito criticado por parte da torcida e da imprensa desde o retorno ao Galo, o meia deu a volta por cima e encerrou a primeira metade do ano como um dos jogadores mais importantes da equipe e peça fundamental no esquema do técnico Eduardo Domínguez.

Carregando conteúdo especial...

Bernard viveu extremos no primeiro semestre pelo Atlético. Muito criticado por parte da torcida e da imprensa desde o retorno ao Galo, o meia deu a volta por cima e encerrou a primeira metade do ano como um dos jogadores mais importantes da equipe e peça fundamental no esquema do técnico Eduardo Domínguez.

continua após a publicidade

Revelado pelo clube, Bernard retornou ao Atlético em julho de 2024, mas demorou para engrenar uma sequência de boas atuações. Naquele ano, disputou 21 partidas sob o comando de Diego Milito, sem marcar gols ou distribuir assistências.

Já em 2025, o camisa 11 apresentou evolução. Ao longo de 52 jogos, sob o comando de Cuca e Jorge Sampaoli, marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. Apesar da melhora nos números, ainda conviveu com oscilações de desempenho e passou boa parte da temporada entre os reservas.

continua após a publicidade

Mudança de cenário e destaque no Atlético

Foi apenas em 2026 que Bernard conseguiu se firmar de vez no Atlético. Com atuações consistentes e maior protagonismo, o meia conquistou espaço entre os titulares e se transformou em uma das principais referências técnicas da equipe.

No primeiro semestre, o camisa 11 esteve entre os jogadores mais utilizados por Eduardo Domínguez, participando de 29 partidas. Além da regularidade, Bernard também contribuiu diretamente para o ataque, com cinco gols marcados e duas assistências.

continua após a publicidade

A evolução do jogador o tornou uma peça fundamental no esquema do treinador argentino. O desempenho foi tão destacado que Domínguez chegou a afirmar, em entrevista, que Bernard é o melhor jogador do elenco atleticano no momento:

— Muitos jogadores estão indo muito bem. Hoje o melhor é o Bernard. Me parece que o reconhecimento que os torcedores estão tendo por ele é pelo que está jogando — disse Domínguez

Bernard e jogadores comemoram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.