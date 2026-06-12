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Virada de chave: Bernard vai de 'encostado' para 'o melhor' no Atlético

Cria do Galo viveu extremos no primeiro semestre da temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/06/2026 06:00
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Bernard comemora gol em Atlético x Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard comemora gol em Atlético x Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Bernard viveu extremos no primeiro semestre pelo Atlético. Muito criticado por parte da torcida e da imprensa desde o retorno ao Galo, o meia deu a volta por cima e encerrou a primeira metade do ano como um dos jogadores mais importantes da equipe e peça fundamental no esquema do técnico Eduardo Domínguez.
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Bernard viveu extremos no primeiro semestre pelo Atlético. Muito criticado por parte da torcida e da imprensa desde o retorno ao Galo, o meia deu a volta por cima e encerrou a primeira metade do ano como um dos jogadores mais importantes da equipe e peça fundamental no esquema do técnico Eduardo Domínguez.

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    • Revelado pelo clube, Bernard retornou ao Atlético em julho de 2024, mas demorou para engrenar uma sequência de boas atuações. Naquele ano, disputou 21 partidas sob o comando de Diego Milito, sem marcar gols ou distribuir assistências.

    Já em 2025, o camisa 11 apresentou evolução. Ao longo de 52 jogos, sob o comando de Cuca e Jorge Sampaoli, marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. Apesar da melhora nos números, ainda conviveu com oscilações de desempenho e passou boa parte da temporada entre os reservas.

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    Mudança de cenário e destaque no Atlético

    Foi apenas em 2026 que Bernard conseguiu se firmar de vez no Atlético. Com atuações consistentes e maior protagonismo, o meia conquistou espaço entre os titulares e se transformou em uma das principais referências técnicas da equipe.

    No primeiro semestre, o camisa 11 esteve entre os jogadores mais utilizados por Eduardo Domínguez, participando de 29 partidas. Além da regularidade, Bernard também contribuiu diretamente para o ataque, com cinco gols marcados e duas assistências.

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    A evolução do jogador o tornou uma peça fundamental no esquema do treinador argentino. O desempenho foi tão destacado que Domínguez chegou a afirmar, em entrevista, que Bernard é o melhor jogador do elenco atleticano no momento:

    — Muitos jogadores estão indo muito bem. Hoje o melhor é o Bernard. Me parece que o reconhecimento que os torcedores estão tendo por ele é pelo que está jogando — disse Domínguez

    Bernard e jogadores comemoram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Bernard e jogadores comemoram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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