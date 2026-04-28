Flamengo sofre baixa no time titular antes de duelo na Libertadores

O Flamengo divulgou, no início da tarde desta terça-feira (28), a lista de relacionados para o jogo contra o Estudiantes (ARG), válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o confronto em La Plata, o técnico Leonardo Jardim não contará com Léo Pereira, que se recupera de um problema na perna esquerda.

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Na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, o zagueiro sofreu um corte profundo na canela esquerda e precisou levar pontos ainda na Arena MRV. Devido ao tempo necessário para a cicatrização, Léo Pereira não viajará com a delegação rubro-negra para a Argentina.

- Após corte profundo na canela esquerda durante o confronto com o Atlético-MG, o jogador precisou levar pontos na região ainda na Arena MRV. Em processo de cicatrização, o zagueiro não pôde ser relacionado para a viagem a Buenos Aires - divulgou o Flamengo sobre a ausência de Léo Pereira na Libertadores.

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Léo Pereira está fora da partida do Flamengo pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Flamengo tem outros desfalques por lesão na Libertadores

Além de Léo Pereira, Lucas Paquetá e Erick Pulgar também estão fora da partida do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. Ambos seguem em recuperação no departamento médico. Paquetá trata um problema na coxa esquerda, enquanto o chileno realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.

Situação do Flamengo na Libertadores

O Flamengo é o líder do Grupo A, com seis pontos e seis gols marcados. O Estudiantes vem logo em seguida, na segunda posição, com quatro pontos.

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Pulgar apresentou evolução no tratamento da lesão no ombro direito na última semana, e a expectativa é que volte a treinar com o grupo nos próximos dias. Havia a possibilidade de retorno já contra o Estudiantes, mas, diante da boa fase da equipe, com Evertton Araújo em destaque, o clube optou por adotar cautela.

Confira a lista de relacionados

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