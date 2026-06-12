Em Belo Horizonte, Rojas se apresenta para torcida do Cruzeiro: 'Gosto de atacar' O lateral está próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro

Em Belo Horizonte para realizar exames e finalizar os trâmites para ser anunciado como reforço do Cruzeiro, Gabriel Rojas conversou com a imprensa em sua chegada ao Aeroporto de Confins nesta sexta-feira (12).

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Perguntado sobre suas principais características, o lateral-esquerdo disse que tem um perfil mais ofensivo e gosta de dar assistências para seus companheiros.

– Eu gosto mais de atacar, ajudar meus companheiros com assistências. Ultimamente, os números têm sido muito bons, mas sempre mantenho um perfil discreto quando estou trabalhando. Estou focado em trabalhar. Gostaria de agradecer a confiança do Cruzeiro – comentou o jogador.

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Além disso, ele também falou sobre sua idolatria por Sorin, ex-jogador da Raposa. Entretanto, destacou que não há comparações com o ex-Cruzeiro.

– Sorin é o melhor de todos, não tem comparação. Busco escrever minha própria história, estou muito feliz. Espero que esteja tudo bem agora, para que eu possa assinar toda a papelada em breve e chegar aqui para a pré-temporada – destacou.

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Quem é Gabriel Rojas?

Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

Gabriel Rojas chegou à Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

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