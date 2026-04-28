Quem sai na frente por vaga no meio-campo do Vasco? Compare os números
Equipe de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quinta-feira (30)
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O meio-campo é um dos setores mais indefinidos na equipe do Vasco. Com exceção de Thiago Mendes, capitão e destaque do time na temporada, todos os outros jogadores lutam por uma vaga entre os titulares de Renato Gaúcho. Cauan Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê são os principais nomes.
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Com um 2025 de grande destaque sob o comando de Fernando Diniz, Cauan Barros disponta fisicamente na disputa. Nos últimos sete jogos, o jovem de 21 anos foi titular em cinco. As duas excessões foram justamente os jogos da Sul-Americana, onde Renato optou por poupar a mioria dos titulares.
Sendo assim, a briga se afunila entre dois concorrentes: Hugo Moura e Tchê Tchê.
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Para os jogos do Vasco na Sul-Americana, Hugo Moura foi o escolhido nas duas ocasiões. O volante entrou em campo no empate contra o Barracas Central em 0 a 0, na Argentina, e na derrota para o Audax Italiano, em São Januário. Em ambos os jogos o Cruz-Maltino entrou em campo com uma equipe alternativa, guardando sua força máxima para os outros compomissos do calendário.
Por outro lado, Tchê Tchê ainda não jogou na Sul-Americana 2026, mas recebeu mais oportunidades como titular ao longo do ano em outras competições.
Confira e compare os números de Hugo Moura e Tchê Tchê pelo Vasco em 2026:
Brasileirão 2026
|Estatísticas
|Tchê Tchê
|Hugo Moura
JOGOS
10 (9 titular)
7 (5 titular)
GOLS
1
—
EFICIÊNCIA NOS DUELOS
41%
32%
DESARMES
0.6 por jogo
0.3 por jogo
FALTAS
0.8 por jogo
0.6 por jogo
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Campeonato Carioca 2026
|Estatísticas
|Tchê Tchê
|Hugo Moura
JOGOS
8 jogos (4 titular)
5 jogos (3 titular)
GOLS
—
—
EFICIÊNCIA NOS DUELOS
60%
58%
DESARMES
1 por jogo
0.6 por jogo
FALTAS
0.6 por jogo
0.4 por jogo
*Por só ter tido um jogo disputado (5ª fase), a Copa do Brasil não foi considerada para a análise. (Tchê Tchê foi titular na ocasião e Hugo Moura entrou ao longo do jogo).
Próximo jogo do Vasco
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (30) pela Copa Sul-Americana em um confronto crucial diante do Olimpia, às 19h (de Brasília), em São Januário.
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