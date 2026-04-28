Vagner Love revela bastidores e defende convocação de atacante à Copa

O ex-atacante do Flamengo, Vagner Love, fez a declaração durante participação no programa Panela, do SporTV onde revelou que Kylian Mbappé recebia o apelido de "Papa-Léguas" dos brasileiros no Monaco. O jogador aposentado atuou ao lado do astro francês na equipe monegasca durante a temporada 2015/16. Durante o programa, o brasileiro defendeu a convocação de Pedro.

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Vagner Love atuou pelo Monaco apenas no primeiro semestre de 2016 (Foto: Divulgação/Monaco)

Vagner Love no Monaco

O atacante brasileiro chegou ao clube francês em janeiro de 2016. Love deixou o Corinthians após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2015. O ex-Corinthians foi contratado para ser alternativa no lugar de Falcao García. Mbappé havia estreado como profissional pelo Monaco no mês anterior à chegada do brasileiro. O jogador francês tinha 17 anos. Ele vivia sua primeira temporada no time principal.

Os dois atacantes formaram dupla em algumas partidas daquela temporada. Love revelou detalhes sobre a personalidade do jovem Mbappé:

- Eu não joguei com o Mbappé, o Mbappé que jogou comigo. Ele era muito jovem, bem quietinho, sempre tranquilo. Nunca destratava ninguém. E na velocidade era uma coisa absurda. Os caras chamavam de Papa-Léguas lá, principalmente os brasileiros - mencionou o ex-atacante.

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Na temporada seguinte à saída de Love, o Monaco conquistou o Campeonato Francês. O elenco contava com Falcao, Mbappé, Fabinho, João Moutinho, Bernardo Silva, Jemerson e Thomas Lemar.

Atacante ideal para Love na Copa do Mundo

Bicampeão da Copa América pela Seleção Brasileira, o ex-jogador analisou os centroavantes do país para a Copa do Mundo. O ex-jogador defendeu que Pedro deveria ser convocado por Ancelotti para o mundial:

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- Eu daria oportunidade para o Pedro pela fase que está vivendo. É um centroavante nato. Lógico que você tem o João Pedro, Matheus Cunha, que joga pelas beiradas. O Igor Thiago, que surgiu agora, e o Endrick. Mas de centroavante, de 9, eu levaria o Pedro - declarou Vagner Love.

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O ex-atacante do Corinthians encerrou a carreira em março deste ano. Sua última partida foi na vitória do Retrô sobre o Ceará por 3 a 1, pela Copa do Nordeste. O atacante finalizou a trajetória profissional com 423 gols marcados em 943 jogos disputados.