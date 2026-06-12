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Escritório afirma que José Lamacchia se reuniu com a 777 para discutir compra da SAF do Vasco

Campos Mello Advogados também cobra cerca de R$ 740 mil da empresa norte-americana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 12:38
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José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco
José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

O escritório Campos Mello Advogados afirmou, em relatórios apresentados à Justiça, que o empresário José Roberto Lamacchia, proprietário da Crefisa e marido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, participou de reuniões com representantes da 777 Partners para discutir uma possível aquisição da SAF do Vasco. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.

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    • A informação veio à tona por meio de um processo movido pelo escritório contra a 777 Carioca LLC, empresa utilizada pelo grupo norte-americano para controlar a Sociedade Anônima do Futebol vascaína. A ação busca a cobrança de aproximadamente R$ 740 mil referentes a honorários advocatícios e despesas relacionadas a serviços prestados à companhia.

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    Membros da 777 Partners durante visita ao CT Moacyr Barbosa (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

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    Segundo o relato do escritório, a reunião teve como objetivo discutir uma possível negociação envolvendo a venda da SAF cruz-maltina. O encontro aconteceu cinco dias antes de uma decisão judicial que alterou os rumos da gestão do futebol vascaíno. A Justiça concedeu liminar favorável ao Vasco associativo, suspendendo os efeitos do contrato firmado com a 777 Partners e devolvendo ao clube o controle da SAF. A medida marcou o início do afastamento do grupo norte-americano da administração do futebol do clube.

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    Além de detalhar as reuniões, o Campos Mello Advogados apresentou à Justiça um relatório das atividades desempenhadas em favor da 777 Partners durante sua atuação em negociações e disputas judiciais envolvendo o Vasco. O documento integra a ação de cobrança protocolada no fim de maio deste ano.

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    Vasco avança nas tratativas com Marcos Lamacchia

    Apesar das conversas, a negociação com José Lamacchia não avançou. Entre os fatores que pesaram para que o negócio não fosse concretizado estava a ligação familiar do empresário com Leila Pereira, sua esposa e presidente do Palmeiras, situação que poderia gerar questionamentos e obstáculos em uma eventual operação envolvendo o controle da SAF vascaína.

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    Após o encerramento dessas tratativas e o clube associativo retomar o controle da SAF, o Vasco passou a negociar com Marcos Lamacchia, empresário, proprietário da Blue Star e filho de José Roberto Lamacchia. As conversas evoluíram nos últimos meses e são consideradas avançadas, embora alguns pontos ainda estejam em discussão entre as partes.

    Marcos Lamacchia
    Marcos Lamacchia negocia a compra da SAF do Vasco (Foto: Reprodução/LinkedIn)

    A expectativa é que a situação tenha um desfecho nos próximos meses. Até o momento, não há definição sobre a conclusão do negócio, mas a tendência é que as negociações caminhem para uma decisão definitiva, seja ela positiva ou negativa.

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