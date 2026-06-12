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Quantos jogadores na Copa do Mundo já vestiram a camisa do Botafogo?

Lista tem campeões, craque do elenco atual e uruguaio que não deixou saudade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 05:01
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Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11), e o Botafogo desejou sorte ao volante Danilo e a outros quatro ex-jogadores com passagens pelo clube. Da lista, três atletas têm nomes considerados grandes na história do Glorioso, enquanto um não deixou saudade quando pisou no Nilton Santos.

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    • Dos jogadores que jogarão o Mundial e já deixaram o Glorioso, três marcaram presença na maior temporada da história do clube. Trata-se do goleiro Gatito Fernández, do Paraguai, do meia Thiago Almada, da Argentina, e do atacante brasileiro Luiz Henrique. Completa a lista o uruguaio Rodrigo Aguirre.

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    Gatito Fernández é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Botafogo ao longo dos oito anos de passagem (2017 a 2024). O arqueiro paraguaio, que retornou ao Cerro Porteño, deve ser titular no gol do Paraguai na partida de estreia na Copa diante dos Estados Unidos, nesta sexta (12), às 22h.

    Almada, por sua vez, fará sua primeira aparição na terça-feira (16), no jogo entre Argentina e Argélia. O meia ficou apenas o segundo semestre de 2024 no Rio de Janeiro, foi protagonista nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, e saiu ao fim do ano rumo ao Lyon. Atualmente, veste a camisa do Atlético de Madri.

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    Botafogo celebrou Danilo e ex-jogadores na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Botafogo celebrou Danilo e ex-jogadores na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Já o atacante Luiz Henrique tem o carinho especial do torcedor alvinegro. Craque do ano em 2024, o camisa 21 da Seleção Brasileira foi negociado com o Zenit, da Rússia, e deve ser banco na estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, neste sábado.

    No Uruguai com Marcelo Bielsa, outro ex-alvinegro jogará a Copa do Mundo. O atacante Rodrigo Aguirre vestiu a camisa alvinegra na era pré-SAF, em 2018, por empréstimo junto à Udinese, da Itália, mas não deixou saudade. Sua passagem por General Severiano foi de 25 jogos e apenas um gols.

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    Botafogo e Brasil na Copa do Mundo

    Craque do ano, Danilo é o representante do Botafogo na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O volante, sob os holofotes do futebol europeu e de outros gigantes do Brasileirão, deve ser negociado após o Mundial em meio à crise financeira da SAF com a necessidade de encher os cofres.

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