Quantos jogadores na Copa do Mundo já vestiram a camisa do Botafogo? Lista tem campeões, craque do elenco atual e uruguaio que não deixou saudade

A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11), e o Botafogo desejou sorte ao volante Danilo e a outros quatro ex-jogadores com passagens pelo clube. Da lista, três atletas têm nomes considerados grandes na história do Glorioso, enquanto um não deixou saudade quando pisou no Nilton Santos.

continua após a publicidade

Dos jogadores que jogarão o Mundial e já deixaram o Glorioso, três marcaram presença na maior temporada da história do clube. Trata-se do goleiro Gatito Fernández, do Paraguai, do meia Thiago Almada, da Argentina, e do atacante brasileiro Luiz Henrique. Completa a lista o uruguaio Rodrigo Aguirre.

+ Botafogo encaminha acordo para intertemporada na Rússia com amistosos

+ Botafogo vê situação difícil para importante janela do segundo semestre

continua após a publicidade

Gatito Fernández é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Botafogo ao longo dos oito anos de passagem (2017 a 2024). O arqueiro paraguaio, que retornou ao Cerro Porteño, deve ser titular no gol do Paraguai na partida de estreia na Copa diante dos Estados Unidos, nesta sexta (12), às 22h.

Almada, por sua vez, fará sua primeira aparição na terça-feira (16), no jogo entre Argentina e Argélia. O meia ficou apenas o segundo semestre de 2024 no Rio de Janeiro, foi protagonista nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, e saiu ao fim do ano rumo ao Lyon. Atualmente, veste a camisa do Atlético de Madri.

continua após a publicidade

Botafogo celebrou Danilo e ex-jogadores na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Já o atacante Luiz Henrique tem o carinho especial do torcedor alvinegro. Craque do ano em 2024, o camisa 21 da Seleção Brasileira foi negociado com o Zenit, da Rússia, e deve ser banco na estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, neste sábado.

No Uruguai com Marcelo Bielsa, outro ex-alvinegro jogará a Copa do Mundo. O atacante Rodrigo Aguirre vestiu a camisa alvinegra na era pré-SAF, em 2018, por empréstimo junto à Udinese, da Itália, mas não deixou saudade. Sua passagem por General Severiano foi de 25 jogos e apenas um gols.

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Botafogo e Brasil na Copa do Mundo

Craque do ano, Danilo é o representante do Botafogo na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O volante, sob os holofotes do futebol europeu e de outros gigantes do Brasileirão, deve ser negociado após o Mundial em meio à crise financeira da SAF com a necessidade de encher os cofres.