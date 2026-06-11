Clube europeu encaminha contratação de Kaiki, lateral do Cruzeiro O lateral deverá se transferir para o futebol italiano

Depois de uma negociação que não teve desfecho no início da temporada, o Como finalmente conseguiu avançar nas tratativas por Kaiki, do Cruzeiro. A equipe italiana tem acerto encaminhado pelo lateral-esquerdo criado na Toca da Raposa.

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O time comandado por Cesc Fábregas irá investir cerca de 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 82 milhões na cotação atual).

No início da temporada, o Como ficou muito próximo de fechar a contratação de Kaiki, mas a Raposa não fez negócio pelo jogador que é titular absoluto.

Porém, depois de se valorizar no mercado e chamar atenção de outras equipes europeias, os italianos aumentaram sua oferta e estão próximos de fechar com o atleta.

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A informação do avanço nas negociações do Como por Kaiki foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Interesse do Como em Kaiki

Nas primeiras semanas da temporada, o Como fez suas primeiras investidas por Kaiki. Na época, o clube ofereceu 10 milhões de euros fixos (R$ 62 na época). Entretanto, depois de as negociações avançarem, a diretoria celeste recuou.

Criado nas categorias de base do Cruzeiro, o lateral-esquerdo se tornou titular absoluto do time na última temporada, depois da saída de Marlon para o Grêmio. No total, ele fez 129 partidas pela Raposa, com nove gols marcados e dez assistências.

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Kaiki, jogador do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Com o destaque no Cabuloso, Kaiki ganhou sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira nesta temporada, chamado por Carlo Ancelotti na penúltima convocação. Ele chegou a figurar na pré-lista para a Copa do Mundo, mas não foi convocado pelo trinador italiano.

Cruzeiro já tem outro lateral encaminhado

Com negociações encaminhadas, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas deverá chegar à Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (11) para finalizar os trâmites e se tornar jogador do Cruzeiro.

O argentino realizará exames nesta sexta-feira (12), conhecer as estruturas da Toca da Raposa II e assinar contrato com o Cabuloso.

Na última quarta-feira, o argentino e sua esposa fizeram publicações em suas redes sociais celebrando o fim de suas férias em Cancun.

Com a chegada de Rojas à Belo Horizonte, o Cruzeiro solucionará uma questão no elenco antes que se torne um problema. Kauã Prates deixará o clube em agosto e Kaiki tem negociações com o Como.

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