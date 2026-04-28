Evertton Araújo eleva nível e cria 'problema' para Jardim no Flamengo

No meio do elenco estrelado e multimilionário do Flamengo, um Garoto do Ninho conquistou seu espaço para brilhar. Evertton Araújo é um dos destaques do Rubro-Negro na temporada, sobretudo desde a chegada de Leonardo Jardim, e tomou conta da posição de primeiro volante com a ausência de Erick Pulgar. O desempenho do jovem de 23 anos cria um "problema bom" para o treinador português.

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Titular absoluto do Mais Querido nas últimas temporadas, Pulgar não entra em campo desde o dia 2 de abril, quando sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino. De lá para cá, Evertton assumiu o lugar do chileno e vem justificando a confiança de Leonardo Jardim nele.

A evolução do camisa 52 já era nítida desde o começo da temporada, ainda sob o comando de Filipe Luís. Nas últimas duas partidas do Flamengo, o jogador foi protagonista e contribuiu com um gol diante do Vitória e uma assistência contra o Atlético-MG. O ano de 2026, até aqui, marca a melhor temporada do jovem com o Manto.

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Números de Evertton Araújo pelo Flamengo em 2025 e 2026

Evertton Araújo em 2025 x 2026:

Jogos (titular): 36 (21) x 19 (16) Gols: 1 x 1 Assistências: 0 x 2 Finalizações (no gol): 23 (6) x 15 (1) Acerto no passe: 93% x 92% Acerto no passe longo: 75% x 60% Bolas recuperadas por jogo: 4.1 x 3.7 Desarmes por jogo: 0.8 x 0.9 Interceptações por jogo: 0.3 x 0.8 Eficiência nos duelos: 43% x 46% Faltas cometidas por jogo: 0.9 x 1.5 Cartões amarelos: 3 x 4 Nota Sofascore: 6.78 x 6.95

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Evertton Araújo em ação pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Leonardo Jardim tem "dor de cabeça boa"

Erick Pulgar está na fase final da recuperação da lesão no ombro direito. O chileno realiza trabalhos no campo com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube, e a tendência é que volte a treinar com o grupo nos próximos dias.

Havia a expectativa de um retorno de Erick já diante do Estudiantes nesta quarta-feira (29), em La Plata (ARG). Conutdo, a boa fase do Flamengo — com Evertton Araújo em alta — faz o clube adotar cauleta, e é pouco provável que o camisa 5 viaje com o grupo para o duelo válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores.

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Como Pulgar está suspenso de competições nacionais, ele também não poderá entrar em campo no clássico contra o Vasco o próximo domingo (3), pelo Brasileirão. Assim, é esperado que ele esteja à disposição para o jogo contra o Independiente Medellín, na Colômbia, no próximo dia 7.

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Números de Erick Pulgar em 2026

15 jogos (13 titular) 2 gols 12 finalizações (4 no gol) no total 92% acerto no passe 53% acerto no passe longo 4.0 bolas recuperadas por jogo 1.9 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 52% eficiência nos duelos 1.7 faltas cometidas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.97

Com o retorno próximo do chileno e a boa fase de Evertton Araújo, Leonardo Jardim tem uma "dor de cabeça boa" no comando do Flamengo. O técnico português terá de decidir entre manter o jovem entre os titulares ou dar a vaga de volta a um dos pilares do time nos últimos anos.

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