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Evertton Araújo eleva nível e cria 'problema' para Jardim no Flamengo

Volante de 23 anos acumula boas atuações na ausência de Erick Pulgar

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/04/2026
06:30
Evertton Araújo Flamengo
imagem cameraEvertton Araújo em ação pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
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No meio do elenco estrelado e multimilionário do Flamengo, um Garoto do Ninho conquistou seu espaço para brilhar. Evertton Araújo é um dos destaques do Rubro-Negro na temporada, sobretudo desde a chegada de Leonardo Jardim, e tomou conta da posição de primeiro volante com a ausência de Erick Pulgar. O desempenho do jovem de 23 anos cria um "problema bom" para o treinador português.

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➡️ Flamengo de Leonardo Jardim supera melhor sequência de Filipe Luís no clube

Titular absoluto do Mais Querido nas últimas temporadas, Pulgar não entra em campo desde o dia 2 de abril, quando sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino. De lá para cá, Evertton assumiu o lugar do chileno e vem justificando a confiança de Leonardo Jardim nele.

A evolução do camisa 52 já era nítida desde o começo da temporada, ainda sob o comando de Filipe Luís. Nas últimas duas partidas do Flamengo, o jogador foi protagonista e contribuiu com um gol diante do Vitória e uma assistência contra o Atlético-MG. O ano de 2026, até aqui, marca a melhor temporada do jovem com o Manto.

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Números de Evertton Araújo pelo Flamengo em 2025 e 2026

Evertton Araújo em 2025 x 2026:

  1. Jogos (titular): 36 (21) x 19 (16)
  2. Gols: 1 x 1
  3. Assistências: 0 x 2
  4. Finalizações (no gol): 23 (6) x 15 (1)
  5. Acerto no passe: 93% x 92%
  6. Acerto no passe longo: 75% x 60%
  7. Bolas recuperadas por jogo: 4.1 x 3.7
  8. Desarmes por jogo: 0.8 x 0.9
  9. Interceptações por jogo: 0.3 x 0.8
  10. Eficiência nos duelos: 43% x 46%
  11. Faltas cometidas por jogo: 0.9 x 1.5
  12. Cartões amarelos: 3 x 4
  13. Nota Sofascore: 6.78 x 6.95

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Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG
Evertton Araújo em ação pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Leonardo Jardim tem "dor de cabeça boa"

Erick Pulgar está na fase final da recuperação da lesão no ombro direito. O chileno realiza trabalhos no campo com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube, e a tendência é que volte a treinar com o grupo nos próximos dias.

Havia a expectativa de um retorno de Erick já diante do Estudiantes nesta quarta-feira (29), em La Plata (ARG). Conutdo, a boa fase do Flamengo — com Evertton Araújo em alta — faz o clube adotar cauleta, e é pouco provável que o camisa 5 viaje com o grupo para o duelo válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores.

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Como Pulgar está suspenso de competições nacionais, ele também não poderá entrar em campo no clássico contra o Vasco o próximo domingo (3), pelo Brasileirão. Assim, é esperado que ele esteja à disposição para o jogo contra o Independiente Medellín, na Colômbia, no próximo dia 7.

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Números de Erick Pulgar em 2026
  1. 15 jogos (13 titular)
  2. 2 gols
  3. 12 finalizações (4 no gol) no total
  4. 92% acerto no passe
  5. 53% acerto no passe longo
  6. 4.0 bolas recuperadas por jogo
  7. 1.9 desarmes por jogo
  8. 1.1 interceptações por jogo
  9. 52% eficiência nos duelos
  10. 1.7 faltas cometidas por jogo
  11. 5 cartões amarelos
  12. Nota Sofascore 6.97

Com o retorno próximo do chileno e a boa fase de Evertton Araújo, Leonardo Jardim tem uma "dor de cabeça boa" no comando do Flamengo. O técnico português terá de decidir entre manter o jovem entre os titulares ou dar a vaga de volta a um dos pilares do time nos últimos anos.

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Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pulgar em ação pelo Flamengo contra o Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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