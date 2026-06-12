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Vasco entra na janela de transferências com decisões importantes sobre o elenco

Clube avalia situações de atletas do elenco e pode negociar peças

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 10:30
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Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco se prepara para a próxima janela de transferências, que estará aberta entre os dias 20 de julho e 11 de setembro, cercado por indefinições envolvendo alguns jogadores do elenco e com uma estratégia de mercado pautada pela cautela financeira.

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    Entre os casos que mais chamam atenção está o do volante Tchê Tchê. Após perder espaço na equipe e ser alvo constante de críticas da torcida, o jogador voltou a despertar interesse de clubes da Série A. No início da temporada, quando o Vasco buscava reduzir sua folha salarial, recebeu propostas para deixar São Januário, mas optou por permanecer no Rio de Janeiro. Com contrato válido apenas até o fim da temporada, o volante poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de 1º de julho. Até o momento, não existe negociação avançada para sua saída.

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    Outro nome com situação indefinida é o do colombiano Marino Hinestroza. Contratado após um investimento significativo do clube, o atacante não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e se envolveu em polêmicas nas redes sociais. O Vasco busca recuperar parte do valor investido e vê a possibilidade de negociar o atleta para recuperar parte do valor aportado. Um empréstimo, com opção ou obrigação de compra condicionada a metas é possível.

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    Já o meia Nuno Moreira atravessa um momento de baixa no clube, após ser um dos destaques da equipe em 2025. Apesar disso, a diretoria entende que o atleta ainda possui valor de mercado e não descarta uma negociação caso receba uma proposta considerada vantajosa.

    Nuno Moreira Vasco
    Nuno Moreira em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Por outro lado, Andrés Gómez vive situação diferente. Um dos principais destaques da equipe na temporada, o colombiano é visto como peça importante para o projeto esportivo. O Vasco não tem interesse em negociá-lo nesta janela, mas reconhece que uma eventual valorização internacional, especialmente em função de atuações pela seleção colombiana na Copa do Mundo, pode atrair o interesse de clubes europeus. Diante da realidade financeira do clube, uma proposta expressiva poderia tornar sua permanência difícil.

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    Vasco busca reforços, mas sem grandes investimentos

    Enquanto aguarda definições sobre a possível venda da SAF para o grupo liderado pelo empresário Marcos Lamacchia, o Vasco deve manter uma postura conservadora no mercado.

    Sem margem para grandes investimentos imediatos, a diretoria pretende repetir a estratégia adotada nas últimas janelas, priorizando jogadores livres no mercado, empréstimos e negociações com pagamentos parcelados a longo prazo.

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    A principal prioridade do departamento de futebol é a contratação de um zagueiro com força no jogo aéreo e capacidade de assumir imediatamente a condição de titular. Além disso, o clube também busca um segundo volante com perfil "box-to-box", capaz de atuar em toda a extensão do campo.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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