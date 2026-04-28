Contra o Olimpia na Sul-Americana, Vasco reencontra dois ex-jogadores

O duelo contra Olimpia pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana marcará dois reencontros para o Cruz-Maltino: Raúl Cáceres, que atuou pelo Vasco em 2019, e Sebastián Ferreira, que teve passagem discreta pelo clube em 2023.

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Sebastián Ferreira - atacante

Sebastian Ferreira foi contratado por empréstimo em julho de 2023, por indicação do técnico Ramón Díaz, que trabalhou com o atacante no Libertad. No entanto, o jogador não conseguiu destaque. Foram 13 jogos, nenhum gol e apenas uma assistência. O empréstimo tinha uma cláusula de compra, mas o Vasco não exerceu.

Na atual temporada o jogador acumula 15 jogos (672 minutos) e apenas três gols pelo Olimpia.

Sebastián Ferreira, ex-Vasco, é atacante reserva do Olimpia

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Raúl Cáceres - zagueiro/lateral

Cáceres, de 34 anos, jogou no Vasco em 2019, entrando em campo 29 vezes, sem marcar nenhum gol. O lateral-direito paraguaio chegou em São Januário após anos no Carro Porteño, por empréstimo de um ano, opção de compra ao fim do contrato. O clube porém não adquiriu o jogador.

Na atual temporada o jogador acumula 18 jogos (1.521 minutos) e dois gols pelo Olimpia.

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🚀Adversário do Vasco, Olimpia vive ótimo momento

Na Sul-Americana, o Olimpia lidera o Grupo G com quatro pontos. A equipe venceu o Audax Italiano por 2 a 0 (fora de casa), e empatou com o Barrascas Central por 0 a 0, jogando em casa. O Vasco, por sua vez, também empatou com o Barracas, mas foi derrotado pelo Audax Italiano em São Januário.

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A equipe alvinegra também lidera o Torneio Apertura (primeira divisão do campeonato paraguaio), com quatro pontos de vantagem para o vice-líder, Cerro Porteño. Em 17 jogos, a equipe do técnico Pablo "Vitamina" Sánchez soma 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

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