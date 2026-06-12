Caso Garro: Corinthians obtém novo prazo para quitar dívida com Talleres Clube argentino aceita prorrogação e estende vencimento de acordo firmado

O Corinthians ganhou uma nova data para quitar a dívida com o Talleres, da Argentina, pela contratação do meio-campista Rodrigo Garro. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

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Antes marcado para o dia 12 de junho, a nova data é 16 de junho. Os clubes assinaram, inclusive, um termo de compromisso para o pagamento de US$ sete milhões (cerca de R$ 35,7 milhões) na transação.

— Aceitamos uma última prorrogação para demonstrar toda nossa disposição em chegar a um acordo. O Talleres tem sido excelente nos últimos três meses! E vemos que o Corinthians quer colaborar — comentou Andrés Fassi, presidente do Talleres, à ESPN.

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Para viabilizar a quitação da dívida, o Corinthians fechou um empréstimo com a gestora de investimentos Outfield. O processo ainda passa por ajustes burocráticos, já que o valor precisa ser depositado inicialmente na conta do clube antes de ser repassado ao Talleres.

A liberação do crédito está condicionada à comprovação de que o montante será usado exclusivamente para esse pagamento. A possibilidade da Outfield transferir o dinheiro diretamente ao clube argentino foi descartada, mantendo a exigência de que toda a operação passe pelo fluxo financeiro do Corinthians.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Entenda o caso

A disputa teve início em junho de 2024, quando o clube argentino acionou a Fifa cobrando US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões à época) por parcelas não quitadas do acordo, que previa vencimento antecipado em caso de inadimplência.

Após análise do processo, a entidade deu ganho de causa ao Talleres e determinou que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (cerca de R$ 19,4 milhões), com juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (aproximadamente R$ 3,8 milhões).

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