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Fluminense negocia amistosos contra São Paulo e America-RJ

Tricolor se reapresenta no dia 23 de junho

PorPedro BrandãoIzabella Giannola
Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 17:37
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Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense trabalha nos bastidores para realizar dois amistosos durante a pausa da Copa do Mundo de 2026. As negociações envolvem confrontos contra São Paulo e America-RJ, ambos tratados como prioridades pela diretoria neste momento.

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    As conversas contam com participação da Superbet, patrocinadora máster dos três clubes, mas os acordos ainda não foram formalizados. A ideia do Tricolor é aproveitar a intertemporada para dar ritmo ao elenco antes da retomada das competições oficiais, que incluem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Soda Nense".

    O amistoso contra o São Paulo é discutido há alguns dias e pode acontecer no Maracanã. Uma das datas avaliadas é o dia 12 de julho, embora a definição ainda dependa de ajustes entre os clubes.

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    Além do duelo diante do São Paulo, o Tricolor também trabalha para enfrentar o America-RJ durante a intertemporada. O Lance! apurou que a realização da partida ainda depende de ajustes de calendário, já que o clube rubro disputa três competições simultaneamente e não teve paralisação em suas atividades por conta da Copa do Mundo.

    Por isso, o amistoso ainda não está confirmado. Mesmo assim, existe um esforço conjunto para que o confronto aconteça no início de julho. Neste momento, a data mais provável é o dia 8 de julho, antes do duelo contra o São Paulo.

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    Caso os confrontos sejam confirmados, os jogos podem ser o primeiro encontro entre a torcida do Fluminense e Hulk. Principal contratação para o segundo semestre, já trabalha com o grupo desde antes da parada para a Copa do Mundo.

    John Kennedy se estica para marcar primeiro gol do Fluminense contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
    John Kennedy se estica para marcar primeiro gol do Fluminense contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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