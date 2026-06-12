Confira desempenho dos jogadores contratados pelo Cruzeiro em 2026 Gerson foi o principal destaque entre os nomes que chegaram em 2026

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O Cruzeiro foi mais tímido na janela de transferências do início deste ano, mas defendeu bem a equipe que fez uma boa temporada em 2025. Em 2026, a diretoria celeste fez apenas uma contratação que se tornou titular: Gerson.

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O volante chegou na época como transação mais cara da história do futebol brasileiro. A Raposa investiu 27 milhões de euros, ou R$ 169 milhões na cotação do período.

Além dele, o Cruzeiro contratou os atacantes Bruno Rodrigues, Chico da Costa e Neyser, e o goleiro Matheus Cunha. O arqueiro teve a chance de ser titular, mas não foi bem nas chances que teve.

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Ao todo, Gerson é o jogador do quinteto com mais partidas disputadas. Ele fez 31 partidas, com três assistências. Enquanto isso, Chico da Costa foi o que menos entrou em campo, com 14 jogos (quatro como titular) e uma assistência.

Gerson foi recebido por torcedores do Cruzeiro na Toca no início de 2026 (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Confira desempenho de jogadores contratados pelo Cruzeiro em 2026

Matheus Cunha em 2026

O goleiro chegou no início da temporada depois do encerramento de seu contrato com o Flamengo e teria uma chance no início da temporada. Entretanto, teve uma entorse no joelho direito e Otávio foi quem atuou no início do ano.

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Posteriormente, com a lesão de Cássio, teve sua chance de assumir o gol celeste, mas não foi bem. Depois de 12 partidas, sofreu 13 gols e não caiu nas graças da torcida, sendo substituído por Otávio.

Matheus Cunha chegou ao Cruzeiro no início de 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

12 jogos (10 titular) 13 gols sofridos (1.1 p/ jogo) 1.4 defesas p/ jogo 0.8 defesas em chutes na área p/ jogo 57% de bolas defendidas 5 jogos sem sofrer gols (42%) 71% de acerto no passe 35% de acerto no passe longo

Bruno Rodrigues em 2026

O atacante chegou a atuar pelo Palmeiras nesta temporada e chegou à Toca da Raposa como uma oportunidade de mercado, por empréstimo. Em 2026, marcou um gol e deu duas assistências em 22 partidas disputadas.

Bruno Rodrigues comemorando gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br><br>

22 jogos (3 titular) 1 gol 2 assistências 188 minutos para participar de gol 1 grande chance criada 0.4 passes decisivos por jogo 0.4 finalizações por jogo (0.2 no gol) 57% de eficiência nos dribles 0.4 dribles certos por jogo 100% de conversão em grandes chances (1/1) 2.1 duelos ganhos por jogo 0.9 faltas sofridas por jogo

Néiser Villarreal

Atacante contratado na última temporada, Neyser é um plano celeste para o futuro. Ainda assim, o colombiano ganhou boas oportunidades com Artur Jorge, especialmente no período que Kaio Jorge esteve lesionado. Dividindo torcedores, ele alternou entre boas partidas, mas também foi criticado por lances cruciais, como o gol perdido contra o Boca Juniors pela Libertadores.

Neyser (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

20 jogos (8 titular) 4 gols 1 assistência 169 minutos para participar de gol 1.5 finalizações (0.6 no gol) por jogo 40% pontaria na finalização 16% conversão de chances claras 0.5 passes decisivos por jogo 7.5 chutes para marcar gol

Chico da Costa

Atacante que chegou ao Cruzeiro com aval de Tite, Chico da Costa foi pouco aproveitado e, em algumas ocasiões, sequer foi relacionado para jogos da Raposa. Sua continuidade na Toca da Raposa é incerta depois de disputar apenas 14 jogos no primeiro semestre.

14 jogos (4 titular) 1 assistência 404 minutos para participar de gol 1.0 finalizações (0.2 no gol) por jogo 21% pontaria na finalização 0.4 passes decisivos por jogo

Chico da Costa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gerson

Principal contratação do Cruzeiro na temporada, o Coringa levou um tempo para engrenar, mas terminou o primeiro semestre em alta. Com Artur Jorge, o camisa 11 se encontrou em campo e passou a dividir as responsabilidades do meio de campo com Matheus Pereira.

31 jogos (30 titular) 3 assistências 1.0 passes decisivos por jogo 90% acerto no passe 63% acerto no passe longo 1.0 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 3.6 bolas recuperadas por jogo 57% eficiência nos duelos 1.2 faltas por jogo 4 cartões amarelos

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