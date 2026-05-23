Entenda a reestruturação do Paraná, de volta à elite do Paranaense

O Paraná assegurou o retorno à primeira divisão do Campeonato Paranaense neste sábado (23). A equipe superou o Araucária por 2 a 1, na Vila Capanema, e conquistou a vaga para a final da divisão de acesso. O resultado em campo consolida um processo de reestruturação do clube.

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A mudança estrutural teve início após a aprovação de um acordo com credores em dezembro de 2025. A medida equacionou dívidas superiores a R$ 240 milhões. Em janeiro de 2026, a empresa Next Play assumiu a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O trabalho inicial envolveu a montagem de um novo elenco e a recuperação da infraestrutura da Vila Olímpica.

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Em cinco meses de operação, a nova administração do Paraná ampliou o quadro de associados de 800 para 5 mil membros ativos. A campanha do time registrou 12 vitórias e dois empates na competição. O clube também alcançou a maior média de público do torneio, com cerca de 13 mil presentes por partida.

— Nós sabíamos o tamanho do desafio, mas também sabíamos da força do Paraná Clube. O que vivemos hoje é fruto de uma reconstrução feita com responsabilidade, organização e proximidade com o torcedor. O clube voltou a gerar confiança e colhemos os resultados disso dentro de campo, nas arquibancadas e nos números — iniciou Pedro Weber, CEO da Next Play, empresa que gere o Paraná.

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— Temos o compromisso de estabelecer bases sólidas para o futuro do Tricolor. O acesso foi muito importante, mas é apenas o início de um projeto sustentável, capaz de recolocar o Paraná Clube no lugar que sua torcida merece e sua linda história exige — finalizou.

O Paraná garantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense (Foto: Edson De Souza/Thenews2/Folhapress)

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