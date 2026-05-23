Decisão de arbitragem em Mirassol x Fluminense divide opiniões: 'Precisa'

O Mirassol está vencendo o Fluminense por 1 a 0, neste sábado (23), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP), pela 17ª rodada do Brasileirão. Mas, um lance no primeiro tempo foi o que chamou atenção dos torcedores do clube carioca na partida.

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Aos 47 minutos da primeira etapa o Sávio Pereira marcou um pênalti para o Fluminense por um puxão de Reinaldo sobre Samuel Xavier. O lance acontece quando o Soteldo vai no fundo e cruza para John Kennedy. O atacante cabeceia, a bola bate no pé de Samuel Xavier marcado por Reinaldo. O rebote sobre para o centroavante que tenta ajeitar e é desarmado.

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No entanto, o VAR chama o Sávio que cancela o pênalti marcado em campo após revisão.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões sobre a decisão da arbitragem, com alguns afirmando que Samuel Xavier faz esse tipo de lance em todo jogo, e outros disseram que esse tipo de pênalti deve ser marcado.

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Veja a repercussão:

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Samuel Xavier durante partida entre Mirassol e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Alex Pelicer/Agencia F8/Folhapress)

Ficha técnica

Mirassol x Fluminense - 17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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