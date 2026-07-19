Atlético-MG e Cruzeiro empatam pelo Mineiro Sub-20 As equipes se enfrentaram pela segunda rodada do decagonal final do estadual

Na manhã deste domingo (19), Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 0 a 0 no Sesc Venda Nova, pela segunda rodada do decagonal final do Campeonato Mineiro Sub-20.

Com o resultado, os alvinegros seguem sem vencer na segunda fase da competição. Na primeira partida, o time de Henrique Teixeira perdeu para o Social. A Raposa somou seu primeiro ponto. Vale lembrar que a equipe não jogou a primeira rodada por conta de compromisso no Brasileirão da categoria.

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Na próxima rodada, o clube celeste enfrenta o América-MG, em 1º de agosto, na Toca da Raposa I. O Galo enfrenta o Coimbra, no mesmo dia, no Sesc Venda Nova.

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Como foi o jogo

Dentro de casa, o Atlético foi ligeiramente melhor na primeira etapa, tendo mais posse de bola. Porém, o Galo não conseguiu levar perigo ao gol de Vitor Lamounier. Apostando nas jogadas em velocidade, a Raposa teve a melhor chance no primeiro tempo. Ruan Índio disparou em contra-ataque e chutou na saída de Pedro Cobra, que fez boa defesa.

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Na segunda etapa, o Cruzeiro foi amplamente superior, principalmente depois das alterações de Mairon César. Apostando nas jogadas pela esquerda, o Cabuloso exigiu boas defesas de Pedro Cobra em cabeceios de Rhuan Índio e Pietro.

Pedro Cobra, goleiro do Sub-20 do Atlético (Foto: Reprodução)

Escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

Escalação do Atlético-MG: Pedro Cobra; Luiz Gustavo, Pedro Lemos (Pedro Fachinetti), Samuel, Pedro Xavier; Luiz Peu (Matheus Romero), Riquelme (Eric), Matheus (Murillo); Natã (Sonny); Mosquito (Rafa) e Jonatas.

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Escalação do Cruzeiro: Vitor Lamounier; Dayvinho (Melere), João Cervi, Kelvin, Gutavinho; Alessandro (Pedrinho), Murilo Rhikman, André (Vitão); Pietro (Dudu), Pablo Neri, Rhuan Índio.

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