Quem aproveitou melhor o tempo da intertemporada no Cruzeiro? Dois atletas aproveitaram o tempo sem jogos para evoluir fisicamente

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O Cruzeiro voltará a disputar uma partida oficial na próxima semana, depois de mais de um mês de intertemporada. Nesse período, o clube se movimentou nos bastidores, mas também perdeu alguns atletas negociados com equipes europeias.

Desde o dia 1º de junho, quando os jogadores entraram de férias, duas peças foram contratadas. O primeiro reforço foi Gabriel Rojas, lateral-esquerdo vindo do Racing. Posteriormente, a Raposa contratou o ponta Gabriel Pec, vindo do Los Angeles Galaxy.

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No dia 22 de junho, o elenco celeste se reapresentou na Toca da Raposa II, ainda com Christian e Kaiki. No entanto, o meio-campista foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, e o lateral-esquerdo com o Como, da Itália.

Quem aproveitou mais a intertemporada no Cruzeiro?

Entre os jogadores que permaneceram no Cruzeiro durante a intertemporada, Kaio Jorge e Sinisterra foram os atletas que mais aproveitaram o tempo sem partidas oficiais.

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Kaio Jorge se recuperou de pubalgia

Antes da pausa, o camisa 19 vinha sofrendo com pubalgia que, apesar de curada, ainda incomodava e causava problemas musculares.

– Pubalgia é difícil de tratar, ainda mais quando não conseguimos parar de jogar. Esse calendário tem dificultado, mas estamos organizando bem, me poupando em alguns jogos para me recuperar o mais rápido possível […] Meu tratamento é o seguinte: chego cedo no clube, trato. Treino, trato de novo. E quando vou dormir, trato novamente. Estou em processo de evolução, me sentindo melhor, logo estarei 100% fisicamente – disse o jogador após vitória do Cruzeiro contra o Goiás na Copa do Brasil.

Mesmo à disposição de Artur Jorge, o atacante seguia com incômodos e desempenho abaixo do que já mostrou pelo time. Durante as férias, Kaio Jorge manteve sua rotina de treinamentos e revelou, após amistoso contra o Defensor-URU, que está 100%.

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Kaio Jorge faz treinamento na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Muito feliz de voltar das férias, voltar a marcar. Só o fato de conseguir jogar sem tomar injeção é motivo de muita alegria. Foi um trabalho muito duro nas férias, me dediquei bastante, treinei todos os dias. Ainda estou em evolução, mas sinto uma melhora significativa – comentou Kaio Jorge após a partida.

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– Vocês podem ver que estou solto na partida, mais leve. Acredito que, durante a temporada, vou conseguir fazer mais gols. Estamos em preparação ainda. A pubalgia está desaparecendo na reta final, e estou me sentindo muito melhor. Jogo a jogo, treino a treino, vou me sentindo melhor – disse o atacante.

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Sinisterra também evoluiu fisicamente

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o colombiano havia se tornado peça importante no time de Artur Jorge. Nos últimos três jogos da equipe antes da intertemporada, foi titular em dois.

Comprado em definitivo pelo Cruzeiro em maio deste ano, Sinisterra perdeu 22 partidas por problemas físicos e uma lesão na coxa. Em 2026, entrou em campo 11 vezes, marcando dois gols.

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Sinisterra joga contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Entretanto, nos amistosos e nos jogos-treino, tem se destacado. O atacante marcou o gol celeste contra o Grêmio e, apesar de não ter marcado, foi destaque no amistoso contra o Defensor-URU. Na última quinta-feira, ele balançou as redes duas vezes contra o São Caetano.

– Estou muito feliz com meu desempenho físico. Tenho melhorado a cada dia. Agradeço ao técnico pelas oportunidades e ao DM; estamos trabalhando muito para evoluir no dia a dia. Seguimos preparando e ajustando aspectos para chegar da melhor forma ao Brasileirão – comentou o jogador na zona mista.

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– Nosso foco foi aprimorar a parte física e a confiança, dando o melhor em cada treino. Estou satisfeito por ver os resultados no campo. Feliz pelo gol. O resultado não foi positivo, mas continuamos evoluindo – analisou Sinisterra após a derrota do Cruzeiro.

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