Cruzeiro atropela São Caetano em jogo-treino; veja os gols A Raposa goleou a equipe paulista na Toca da Raposa II

No primeiro jogo-treino desta quinta-feira (16), o Cruzeiro venceu o São Caetano por 9 a 0 na Toca da Raposa II. À tarde, a equipe comandada por Artur Jorge fará mais uma partida.

Os gols do confronto foram marcados por Matheus Pereira (3), Sinisterra (2), Bruno Rodrigues (2), Kauã Moraes e Villalba.

Artur Jorge comanda o Cruzeiro em jogo-treino contra o São Caetano (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O primeiro gol foi anotado por Bruno Rodrigues, após bola mal afastada. O segundo saiu com Sinisterra, em jogada pela direita. Matheus Pereira fez o terceiro após lance pela esquerda. O camisa 10 marcou o seguinte, em rebote do goleiro.

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No segundo tempo, Villalba aproveitou falha do goleiro e fez 4 a 0. Após jogada trabalhada, Bruno Rodrigues marcou seu segundo gol. Sinisterra voltou a balançar as redes de cabeça e, em seguida, Matheus Pereira driblou o goleiro para ampliar. Com pressão alta, o camisa 10 fez seu terceiro, roubando a bola do adversário.

Na tarde desta quinta-feira, o Cruzeiro ainda enfrentará o Ipatinga, equipe rebaixada no Módulo II do Campeonato Mineiro.

Adversário do Cruzeiro em jogo treino

A equipe paulista ficou perto do acesso à terceira divisão estadual nesta temporada. O Azulão terminou a primeira fase em segundo lugar, com nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, venceu o Jacareí, mas foi eliminado na semifinal pela Penapolense, perdendo por 2 a 1 fora de casa e empatando em 2 a 2 no Anacleto Campanella.

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São Caetano fará um dos jogos-treino com o Cruzeiro (Foto: Divulgação São Caetano)

Eliminado em abril, o São Caetano não disputou partidas oficiais desde então, mas se prepara para a Copa Paulista. A equipe estreia no torneio na segunda-feira (20), às 15h (horário de Brasília).

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