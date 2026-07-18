AO VIVO: Assista a Aymorés x Boa, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV Duelo é válido pela ida das quartas de final do estadual

Neste sábado (18), Aymorés e Boa Esporte se enfrentam pela ida das quartas de final do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 15h (de Brasília), no Paulo Paschoalino, em Ubá (MG). A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia minutos antes de a bola rolar, às 14h45 (de Brasília).

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⚽ Aymorés x Boa Esporte: como chegam as equipes?

O duelo acontece devido à classificação geral das duas equipes. O Azulão foi o melhor terceiro colocado, já que fez campanha de 16 pontos e ficou à frente dos 12 do Patrocinense, o terceiro do grupo A. O time comandado por Alexandre Lopes busca voltar à elite após o rebaixamento de 2025 e não perde há três partidas, quando foi derrotado, ainda na sétima rodada, pelo Valeriodoce. Desde então, foram dois empates, contra Villa Nova e Democrata, e um triunfo tranquilo sobre o Ipatinga.

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Aymorés vem para o duelo contra o Boa como melhor terceiro do Módulo II (Foto: Igor Adler/Aymorés)

Já o Boa está no confronto atual por ter sido o pior segundo colocado, ao fazer os mesmos 17 pontos do Democrata, mas ficar atrás no saldo de gols (9 a 3 para o Jacaré). O Tricolor já passou por uma troca no comando e chega ao mata-mata sob a batuta do experiente Marcos Valadares, que conduziu a equipe na última rodada, em grande atuação e vitória sobre o Guarani por 4 a 2 para assegurar a vice-colocação na chave.

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Boa Esporte chega para duelo com o Aymorés como um dos melhores times do Módulo II (Foto: Rafael Melo/Boa Esporte)

📓 Outros jogos das quartas - Módulo II - Campeonato Mineiro

A fase eliminatória do Módulo II tem início neste sábado com outros dois jogos além de Aymorés x Boa. O Villa Nova recebe o Valeriodoce, líder do grupo B, no Castor Cifuentes às 16h; minutos depois, às 16h15, o Uberaba, dono da melhor campanha no estágio inicial da competição, visita o Mamoré, pior entre os classificados. Já no domingo (19), às 10h30, Patrocinense e Democrata se encontram no Pedro Alves do Nascimento.

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