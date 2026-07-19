Finalista com a Argentina, Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras
Assim como outros convocados do Palmeiras, atacante argentino ganhará alguns dias de descanso após o Mundial
Flaco López é o único jogador do Brasileirão que está na final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, que está com a Seleção Argentina nesta edição do torneio mundial, esteve em campo por apenas 18 minutos e vive a expectativa de poder ajudar na decisão contra a Espanha, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
‘Caçador’ do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosa
Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no Palmeiras
Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foi
➡️ 'Caçador' do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosa
Mesmo com pouco tempo de atuação neste período que está servindo seu país, o Palmeiras entende que o argentino precisará de uns dias de descanso antes de retomar as atividades com o grupo alviverde, na Academia de Futebol. O mesmo aconteceu com os outros convocados do time à medida em que suas seleções foram eliminadas da Copa.
Flaco López está há mais de um mês com a Seleção Argentina, e entrou em campo contra a Jordânia, por oito minutos, e na prorrogação contra a Suíça, por 10 minutos, quando deu assistência para o gol anotado por Julian Alvarez.
➡️ Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no Palmeiras
Espanha x Argentina marca duelo entre juventude e experiência na final da Copa
Destaque da Copa é sincero sobre confronto com Vini Jr: 'Estava com medo'
Espanha e Argentina: o que você precisa saber sobre o duelo da final da Copa do Mundo
O período de recesso, no entanto, fará com que Flaco López desfalque o Palmeiras nos primeiros jogos do Brasileirão neste segundo semestre, a começar pelo duelo contra o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.
No dia 26, contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, o atacante ainda não deverá estar à disposição de Abel Ferreira e sua comissão técnica. O mesmo, inclusive, deve acontecer contra o Vitória, no dia 29, no Barradão. Isso porque o último eliminado da Copa, Jhon Arias, deixou a competição no último dia 7 e só se reapresentou neste sábado (18).
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
A tendência é que o jogador descanse por alguns dias e retorne no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de agosto, contra o Fortaleza, na capital paulista.
Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras
- 19ª rodada – 22/7, às 19h30: contra o Coritiba – Couto Pereira – Brasileirão;
- 20ª rodada – 26/7, às 19h30: contra o Atlético-MG – Nubank Parque – Brasileirão;
- 21ª rodada – 29/7, às 21h30: contra o Vitória – Barradão – Brasileirão;
- Oitavas de final (ida) – 2/8, às 16h: contra o Fortaleza – Nubank Parque – Copa do Brasil;
- Oitavas de final (volta) – 5/8, às 121h30: contra o Fortaleza – Castelão – Copa do Brasil;
- 22ª rodada – 9/8, às 16h: contra o Internacional – Nubank Parque – Brasileirão;
- Oitavas de final (ida) – 12/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – Nubank Parque – Libertadores;
- 23ª rodada – 16/8, às 16h30: contra o Fluminense – Maracanã – Brasileirão;
- Oitavas de final (volta) – 19/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – La Nueva Olla – Libertadores;
- 24ª rodada – 23/8, às 16h: contra o Vasco – Nubank Parque – Brasileirão
Tudo sobre
Palmeiras
'Caçador' do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosaHá 4 horas
Palmeiras
Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no PalmeirasHá 16 horas
Parceiro - GoogleNews
Palmeiras prioriza títulos ao lucro e mantém rota por desejo de LeilaHá 21 horas
Palmeiras
Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foiHá 21 horas
Palmeiras
Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do PalmeirasHá 1 dia
Palmeiras
Abel exalta Leila, diz que Palmeiras tem 'lugar especial' em sua vida e mira a LibertadoresHá 1 dia
Mais LANCE!