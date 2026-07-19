Finalista com a Argentina, Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras Assim como outros convocados do Palmeiras, atacante argentino ganhará alguns dias de descanso após o Mundial

Flaco López é o único jogador do Brasileirão que está na final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, que está com a Seleção Argentina nesta edição do torneio mundial, esteve em campo por apenas 18 minutos e vive a expectativa de poder ajudar na decisão contra a Espanha, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Mesmo com pouco tempo de atuação neste período que está servindo seu país, o Palmeiras entende que o argentino precisará de uns dias de descanso antes de retomar as atividades com o grupo alviverde, na Academia de Futebol. O mesmo aconteceu com os outros convocados do time à medida em que suas seleções foram eliminadas da Copa.

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Flaco López está há mais de um mês com a Seleção Argentina, e entrou em campo contra a Jordânia, por oito minutos, e na prorrogação contra a Suíça, por 10 minutos, quando deu assistência para o gol anotado por Julian Alvarez.

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O período de recesso, no entanto, fará com que Flaco López desfalque o Palmeiras nos primeiros jogos do Brasileirão neste segundo semestre, a começar pelo duelo contra o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.

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No dia 26, contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, o atacante ainda não deverá estar à disposição de Abel Ferreira e sua comissão técnica. O mesmo, inclusive, deve acontecer contra o Vitória, no dia 29, no Barradão. Isso porque o último eliminado da Copa, Jhon Arias, deixou a competição no último dia 7 e só se reapresentou neste sábado (18).

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A tendência é que o jogador descanse por alguns dias e retorne no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de agosto, contra o Fortaleza, na capital paulista.

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Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras