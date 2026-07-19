logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Finalista com a Argentina, Flaco López ganhará descanso após a Copa e desfalcará Palmeiras

Assim como outros convocados do Palmeiras, atacante argentino ganhará alguns dias de descanso após o Mundial

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
19/07/2026 09:45
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina (Foto: Arquivo pessoal)

Flaco López é o único jogador do Brasileirão que está na final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras, que está com a Seleção Argentina nesta edição do torneio mundial, esteve em campo por apenas 18 minutos e vive a expectativa de poder ajudar na decisão contra a Espanha, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

  • Paulinho, atacante do Palmeiras

    ‘Caçador’ do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosa

    Palmeiras
    Há 1 hora
  • Com a vitória parcial, Palmeiras soma 41 pontos no Campeonato Brasileiro (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

    Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no Palmeiras

    Palmeiras
    Há 16 horas
  • Jhon Arias durante treino do Palmeiras

    Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foi

    Palmeiras
    Há 16 horas

    • ➡️ 'Caçador' do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosa

    Mesmo com pouco tempo de atuação neste período que está servindo seu país, o Palmeiras entende que o argentino precisará de uns dias de descanso antes de retomar as atividades com o grupo alviverde, na Academia de Futebol. O mesmo aconteceu com os outros convocados do time à medida em que suas seleções foram eliminadas da Copa.

    continua após a publicidade

    Flaco López está há mais de um mês com a Seleção Argentina, e entrou em campo contra a Jordânia, por oito minutos, e na prorrogação contra a Suíça, por 10 minutos, quando deu assistência para o gol anotado por Julian Alvarez.

    ➡️ Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no Palmeiras

  • Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado direito) e Lamine Yamal, defendendo a Espanha durante a Copa do Mundo (lado esquerdo).

    Espanha x Argentina marca duelo entre juventude e experiência na final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha

    Destaque da Copa é sincero sobre confronto com Vini Jr: 'Estava com medo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos
  • Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Espanha e Argentina: o que você precisa saber sobre o duelo da final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos

    • O período de recesso, no entanto, fará com que Flaco López desfalque o Palmeiras nos primeiros jogos do Brasileirão neste segundo semestre, a começar pelo duelo contra o Coritiba, na quarta-feira (22), no Couto Pereira.

    continua após a publicidade

    No dia 26, contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, o atacante ainda não deverá estar à disposição de Abel Ferreira e sua comissão técnica. O mesmo, inclusive, deve acontecer contra o Vitória, no dia 29, no Barradão. Isso porque o último eliminado da Copa, Jhon Arias, deixou a competição no último dia 7 e só se reapresentou neste sábado (18).

    ➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

    A tendência é que o jogador descanse por alguns dias e retorne no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de agosto, contra o Fortaleza, na capital paulista.

    continua após a publicidade
    Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
    Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras

      1.
    1. 19ª rodada – 22/7, às 19h30: contra o Coritiba – Couto Pereira – Brasileirão;
      2. 2.
    2. 20ª rodada – 26/7, às 19h30: contra o Atlético-MG – Nubank Parque – Brasileirão;
      3. 3.
    3. 21ª rodada – 29/7, às 21h30: contra o Vitória – Barradão – Brasileirão;
      4. 4.
    4. Oitavas de final (ida) – 2/8, às 16h: contra o Fortaleza – Nubank Parque – Copa do Brasil;
      5. 5.
    5. Oitavas de final (volta) – 5/8, às 121h30: contra o Fortaleza – Castelão – Copa do Brasil;
      6. 6.
    6. 22ª rodada – 9/8, às 16h: contra o Internacional – Nubank Parque – Brasileirão;
      7. 7.
    7. Oitavas de final (ida) – 12/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – Nubank Parque – Libertadores;
      8. 8.
    8. 23ª rodada – 16/8, às 16h30: contra o Fluminense – Maracanã – Brasileirão;
      9. 9.
    9. Oitavas de final (volta) – 19/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – La Nueva Olla – Libertadores;
      10. 10.
    10. 24ª rodada – 23/8, às 16h: contra o Vasco – Nubank Parque – Brasileirão
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Paulinho, atacante do Palmeiras

    Palmeiras

    'Caçador' do Palmeiras, Paulinho quebra tabus e levanta a voz contra a intolerância religiosa

    Há 4 horas
    Com a vitória parcial, Palmeiras soma 41 pontos no Campeonato Brasileiro (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

    Palmeiras

    Paulinho explica processo de recuperação após refratura e promete mais minutagem no Palmeiras

    Há 16 horas
    Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

    Parceiro - GoogleNews

    Palmeiras prioriza títulos ao lucro e mantém rota por desejo de Leila

    Há 21 horas
    Jhon Arias durante treino do Palmeiras

    Palmeiras

    Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foi

    Há 21 horas
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Palmeiras

    Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras

    Há 1 dia
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

    Palmeiras

    Abel exalta Leila, diz que Palmeiras tem 'lugar especial' em sua vida e mira a Libertadores

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras

    Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Do Flamengo ao Palmeiras: joia dispensada por indisciplina brilha contra o Corinthians

    Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras

    Contratação abre espaço para 'sonho' de Abel no Palmeiras

    Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"

    Veja quem narra jogo do Brasileirão após demissão de Rômulo Mendonça

    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    A presidenta Leila Pereira, durante partida entre Palmeiras e Fluminense,

    Leila desconversa sobre Danilo, e Palmeiras prepara próximos passos no mercado

    Barboza é apresentado pelo Palmeiras

    Barboza detalha posição do Botafogo em negociação com o Palmeiras: 'Queria vender'

    Arte Palmeiras x Corinthians

    Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20

    Leila Pereira veste conjunto social rosa durante evento, com escudo do Palmeiras projetado ao fundo

    Palmeiras bate meio bilhão em receitas, mas segue abaixo da meta

    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

    Palmeiras estuda nova proposta por Danilo após encaminhar duas saídas

    Endrick com jogadores da base da Seleção com troféu de campeão do Torneio de Montaigu pela Seleção Sub-17 em 2022

    Bilhões em jogo: por que a base virou o principal investimento dos clubes brasileiros

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas em rodada da Libertadores

    Palmeiras encara sequência de decisões com 'melhor elenco' da era Abel