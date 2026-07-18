Perto do Vasco, Deossa marca pelo Betis, mas não comemora Colombiano Nelson Deossa marcou pelo Real Betis neste sábado (18)

Neste sábado (18), o meia colombiano Nelson Deossa balançou as redes naquele que tem tudo para ser o seu último ato vestindo a camisa do Real Betis. Em amistoso de pré-temporada na Alemanha, a equipe espanhola venceu o Sportfreunde Lotte por 3 a 0, com direito a gol do alvo cruz-maltino.

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Deossa cumprimenta companheiro após marcar gol em amistoso pelo Real Betis (Foto: Reprodução / X)

Utilizado improvisadamente como centroavante no segundo tempo, Deossa sofreu um pênalti e ele mesmo converteu a cobrança. O comportamento do jogador chamou a atenção: ele optou por não comemorar o gol.

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Operação milionária e o fator SAF

A diretoria do Vasco trabalha nos bastidores para selar o acordo nos próximos dias. O modelo de negócio já está desenhado e envolve valores expressivos. A transação será por empréstimo com obrigação de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões na cotação atual). Se o atleta atingir metas esportivas, os bônus podem elevar o montante para 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), com pagamento parcelado a partir de 2027.

O investimento de peso terá o aporte financeiro de Marcos Lamacchia. O empresário está com conversas avançadas para comprar a SAF do clube carioca e deve capitanear a chegada do reforço.

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O que falta para o anúncio oficial?

Embora Deossa já tenha aceitado a proposta salarial e o projeto do Vasco, ele segue cumprindo as obrigações profissionais na Europa enquanto a burocracia é resolvida. O entrave do momento gira em torno das garantias financeiras. Devido às recentes turbulências jurídicas na SAF vascaína, o Real Betis exigiu mecanismos sólidos que assegurem o recebimento dos valores.

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O Vasco enviou toda a documentação e os comprovantes exigidos na última quinta-feira. Como a delegação espanhola retorna de Berlim ainda na noite deste sábado, a expectativa da cúpula carioca é que os dirigentes do Betis analisem os papéis "em casa" e deem o sinal verde para o jogador viajar ao Rio de Janeiro.

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