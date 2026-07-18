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Perto do Vasco, Deossa marca pelo Betis, mas não comemora

Colombiano Nelson Deossa marcou pelo Real Betis neste sábado (18)

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 15:35
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porWilson Spiler,
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Deossa em ação pelo Real Betis chutando a bola
Nelson Deossa converte cobrança de pênalti pelo Real Betis; colombiano não comemorou o gol em amistoso na Alemanha (Foto: Reprodução / X)

Neste sábado (18), o meia colombiano Nelson Deossa balançou as redes naquele que tem tudo para ser o seu último ato vestindo a camisa do Real Betis. Em amistoso de pré-temporada na Alemanha, a equipe espanhola venceu o Sportfreunde Lotte por 3 a 0, com direito a gol do alvo cruz-maltino.

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    Deossa com companheiros após o gol marcado em amistoso pelo Real Bétis
    Deossa cumprimenta companheiro após marcar gol em amistoso pelo Real Betis (Foto: Reprodução / X)

    Utilizado improvisadamente como centroavante no segundo tempo, Deossa sofreu um pênalti e ele mesmo converteu a cobrança. O comportamento do jogador chamou a atenção: ele optou por não comemorar o gol.

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    • A diretoria do Vasco trabalha nos bastidores para selar o acordo nos próximos dias. O modelo de negócio já está desenhado e envolve valores expressivos. A transação será por empréstimo com obrigação de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões na cotação atual). Se o atleta atingir metas esportivas, os bônus podem elevar o montante para 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), com pagamento parcelado a partir de 2027.

    O investimento de peso terá o aporte financeiro de Marcos Lamacchia. O empresário está com conversas avançadas para comprar a SAF do clube carioca e deve capitanear a chegada do reforço.

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    O que falta para o anúncio oficial?

    Embora Deossa já tenha aceitado a proposta salarial e o projeto do Vasco, ele segue cumprindo as obrigações profissionais na Europa enquanto a burocracia é resolvida. O entrave do momento gira em torno das garantias financeiras. Devido às recentes turbulências jurídicas na SAF vascaína, o Real Betis exigiu mecanismos sólidos que assegurem o recebimento dos valores.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    O Vasco enviou toda a documentação e os comprovantes exigidos na última quinta-feira. Como a delegação espanhola retorna de Berlim ainda na noite deste sábado, a expectativa da cúpula carioca é que os dirigentes do Betis analisem os papéis "em casa" e deem o sinal verde para o jogador viajar ao Rio de Janeiro.

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