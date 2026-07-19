Recuperado de lesão, Scarpa busca retomada no segundo semestre no Atlético Meia viveu uma primeira parte de temporada abaixo das expectativas

Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico do Atlético e está apto para a primeira partida da equipe após a pausa no calendário. Recuperado de lesão, o meia tenta retomar o bom futebol e voltar a ser uma peça importante no elenco alvinegro, algo que não conseguiu no primeiro semestre.

Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico do Atlético e está apto para a primeira partida da equipe após a pausa no calendário. Recuperado de lesão, o meia tenta retomar o bom futebol e voltar a ser uma peça importante no elenco alvinegro, algo que não conseguiu no primeiro semestre.

Scarpa se recuperou de uma artroscopia no joelho direito, realizada há pouco mais de um mês. Durante toda a intertemporada, o jogador concentrou os trabalhos na recuperação física e agora, na reta final da preparação, volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez.

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Primeiro semestre apagado no Atlético

O primeiro semestre de Scarpa no Atlético foi abaixo das expectativas. O meia não conseguiu repetir o desempenho que o destacou em temporadas anteriores e acabou perdendo espaço com Eduardo Domínguez.

Na maior parte da temporada, o jogador entrou no decorrer das partidas e teve poucas oportunidades como titular. Ao todo, disputou 23 jogos, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências, sendo a maioria dessas participações saindo do banco de reservas.

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Apesar de alguns bons momentos e atuações que indicavam uma possível sequência entre os titulares, Scarpa não conseguiu manter regularidade e terminou a primeira metade da temporada em baixa.

Com a perda de espaço, surgiram rumores sobre uma possível saída do jogador do Atlético. No entanto, conforme apuração do Lance!, nenhuma proposta oficial foi apresentada pelo meia e ele também não manifestou desejo de deixar o clube.

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Em maio, Scarpa utilizou as redes sociais para reforçar seu compromisso com o Galo, afirmando que estava feliz no clube e motivado para "mostrar o seu valor".

Recado à torcida

Após o Atlético anunciar oficialmente sua liberação pelo departamento médico, Scarpa também se manifestou nas redes sociais. Em publicação direcionada à torcida atleticana, o meia escreveu:

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"Segundo semestre é noissssss. Chamaaaaa".

Agora recuperado, Scarpa volta a ser opção para Eduardo Domínguez na estreia do Atlético após a intertemporada. O Galo recebe o Bahia na próxima terça-feira, às 19h30, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Scarpa em treinamento na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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