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Recuperado de lesão, Scarpa busca retomada no segundo semestre no Atlético

Meia viveu uma primeira parte de temporada abaixo das expectativas

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/07/2026 06:00
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Scarpa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
Scarpa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
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Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico do Atlético e está apto para a primeira partida da equipe após a pausa no calendário. Recuperado de lesão, o meia tenta retomar o bom futebol e voltar a ser uma peça importante no elenco alvinegro, algo que não conseguiu no primeiro semestre.
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Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico do Atlético e está apto para a primeira partida da equipe após a pausa no calendário. Recuperado de lesão, o meia tenta retomar o bom futebol e voltar a ser uma peça importante no elenco alvinegro, algo que não conseguiu no primeiro semestre.

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    • Scarpa se recuperou de uma artroscopia no joelho direito, realizada há pouco mais de um mês. Durante toda a intertemporada, o jogador concentrou os trabalhos na recuperação física e agora, na reta final da preparação, volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez.

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    Primeiro semestre apagado no Atlético

    O primeiro semestre de Scarpa no Atlético foi abaixo das expectativas. O meia não conseguiu repetir o desempenho que o destacou em temporadas anteriores e acabou perdendo espaço com Eduardo Domínguez.

    Na maior parte da temporada, o jogador entrou no decorrer das partidas e teve poucas oportunidades como titular. Ao todo, disputou 23 jogos, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências, sendo a maioria dessas participações saindo do banco de reservas.

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    • Apesar de alguns bons momentos e atuações que indicavam uma possível sequência entre os titulares, Scarpa não conseguiu manter regularidade e terminou a primeira metade da temporada em baixa.

    Com a perda de espaço, surgiram rumores sobre uma possível saída do jogador do Atlético. No entanto, conforme apuração do Lance!, nenhuma proposta oficial foi apresentada pelo meia e ele também não manifestou desejo de deixar o clube.

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    Em maio, Scarpa utilizou as redes sociais para reforçar seu compromisso com o Galo, afirmando que estava feliz no clube e motivado para "mostrar o seu valor".

    Recado à torcida

    Após o Atlético anunciar oficialmente sua liberação pelo departamento médico, Scarpa também se manifestou nas redes sociais. Em publicação direcionada à torcida atleticana, o meia escreveu:

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    "Segundo semestre é noissssss. Chamaaaaa".

    Agora recuperado, Scarpa volta a ser opção para Eduardo Domínguez na estreia do Atlético após a intertemporada. O Galo recebe o Bahia na próxima terça-feira, às 19h30, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    Scarpa em treinamento na Cidade do Galo
    Scarpa em treinamento na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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