Vídeo: Torcedores tentam agredir jogadores antes de Ponte Preta x Goiás pela Série B Macaca vive uma das maiores crises de sua história

Um grupo de torcedores da Ponte Preta tentou avançar para agredir os jogadores do clube durante o desembarque do ônibus antes da partida contra o Goiás, no Estádio Moisés Lucarelli, na tarde deste sábado (18), pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com derrota do time de Campinas por 2 a 1.

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No momento em que a delegação descia do ônibus, os seguranças precisaram conter os torcedores que tentavam avançar com violência em direção ao elenco. A Polícia Militar também precisou intervir, como mostra o vídeo abaixo.

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O clima hostil com os torcedores, no entanto, não começou hoje. Na madrugada de sexta-feira (17), os muros do estádio amanheceram pichados com frases direcionadas ao presidente Luiz Torrano e ao vice-presidente Marco Antonio Eberlin.

Algumas das mensagens pichadas no Moisés Lucarelli foram: "Renuncia já", "Fora, Torrano", "Fora, Eberlin", "Ponte de guerra", "Caça aos ratos", "O povo vê, a rua cobra" e "SAFados".

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Um dia antes das manifestações, o presidente anunciou que o clube recebeu uma proposta superior a R$ 1 bilhão para a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

- Recebi, nos últimos dias, duas propostas para investimentos na Ponte Preta. Uma ainda embrionária chegou com valores bem abaixo das nossas necessidades. A segunda veio com maior possibilidade de atender aos anseios da nossa instituição. Essa proposta me entusiasmou bastante pelos valores do investimento e também porque prevê um aporte financeiro inicial suficiente para pagarmos o transfer ban e colocar salários de atletas, comissão técnica e funcionários em dia - disse o presidente, na quinta-feira (16).

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Crise da Ponte Preta

A Macaca vive uma de suas piores crises da história. Entre os principais motivos, estão atrasos salariais, além de cumprir transfer ban imposto pela Fifa, saída de jogadores nos últimos meses e, é claro, um péssimo momento vivido dentro de campo, já que a Ponte Preta não vence há 12 partidas e está na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos.