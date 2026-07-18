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Thiago Silva estreia contra o Grêmio e tem planejamento definido pelo Fluminense

Jogador ainda não teve nome publicado no BID

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 16:15
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Thiago Silva no treino do Fluminense
Thiago Silva no treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Luis Zubeldía explicou como pretende administrar a utilização de Thiago Silva no Fluminense durante a sequência da temporada. Após o empate por 1 a 1 com o Bragantino, no Maracanã, o treinador deixou claro que o zagueiro será usado de acordo com o calendário e com a condição física apresentada ao longo dos jogos.

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    Thiago não pôde enfrentar o Bragantino porque ainda não estava inscrito. A partir do dia 20, com a abertura da janela internacional, o defensor estará apto para ser registrado e poderá ficar à disposição no próximo compromisso do Tricolor, contra o Grêmio, fora de casa.

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    — Utilizamos o Thiago especificamente tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Lembro que fizemos isso quando assumimos, em setembro de 2025, e funcionou bem. Não digo que escolhíamos partidas, mas trabalhávamos em conjunto, avaliando como ele se sentia diante do acúmulo do calendário — afirmou Zubeldía.

    Uso será controlado pelo calendário

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    • Thiago Silva não será opção fixa para todas as partidas. A comissão técnica vai avaliar a recuperação do jogador, a sequência de jogos e o nível de exigência de cada compromisso antes de definir sua presença entre os titulares.

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    O Fluminense terá um calendário mais pesado a partir do fim de julho, com oito compromissos em menos de um mês pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, Zubeldía já indicou que pretende controlar a carga de alguns atletas mais experientes.

    — Thiago chega para solucionar questões defensivas. Caso contrário, não haveria necessidade de contratá-lo. Está claro qual é o objetivo dele. Aos poucos, acredito que todas as equipes vão se ajustando, porque isso faz parte deste primeiro momento — completou.

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    Thiago pode jogar contra o Grêmio

    O próximo jogo do Fluminense será contra o Grêmio, no dia 26 de julho, na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como poderá ser inscrito a partir do dia 20, Thiago Silva estará legalmente disponível para a partida.

    O zagueiro já participou da intertemporada e ganhou minutos no amistoso contra o Bahia, quando fez sua reestreia pelo clube. Agora, a expectativa é pela primeira atuação oficial desde o retorno ao futebol brasileiro.

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    Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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