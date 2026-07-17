Pedrinho abre o jogo sobre posição que o Cruzeiro busca no mercado O dirigente ainda afastou os rumores de interesse em Luiz Henrique

Em uma janela de transferências com apenas duas contratações até o momento, a Raposa segue em busca de reforços pontuais. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, revelou que o clube segue buscando um jogador da posição que 'todos sabem' no mercado.

Apesar de não ter detalhado muito, o dirigente faz menção clara à posição de primeiro volante. A chegada seria de um atleta para ser substituto imediato de Lucas Romero.

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– Esse é um ponto de equilíbrio que precisamos ter. Fizemos muitos investimentos que nenhum outro clube fez, elevamos o patamar do Cruzeiro. As coisas são difíceis. Não queríamos vender nem o Christian nem o Kaiki. Mas há uma proposta, e é a vida pessoal deles, que muda de patamar. Temos que analisar o lado do jogador também. Trouxemos mais dois atletas de alto nível, o que traz muita alegria para o torcedor. Temos um grupo espetacular, um técnico que faz um trabalho magnífico. Precisamos valorizar os grandes jogadores que temos. Buscamos reforços pontuais. Estamos trabalhando para trazer, todos sabem a posição. Mas com responsabilidade. Agimos com seriedade, sem assumir compromissos que não poderemos cumprir amanhã – disse Pedrinho, que ainda destacou a participação do técnico do Cruzeiro, Artur Jorge.

Pedrinho fala sobre ação do Cruzeiro no mercado em entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

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– Não se faz nada sem o apoio do Artur. Fazemos tudo com responsabilidade. Um clube nunca para, não fica sem trazer jogadores. As coisas mudam a cada dia. Em primeiro lugar, quando sai um atleta, não é porque o presidente quer, mas porque há necessidade, interesse do jogador, questões familiares. Valorizamos o lado humano. Precisamos observar o atleta também. O Kaiki começou aos 11 anos aqui, é motivo de orgulho ele fechar um grande contrato. Estamos sempre atentos e trouxemos dois jogadores do mesmo nível. Temos um time de primeira linha no Brasil. Disputaremos três grandes campeonatos – comentou em entrevista à TV Cruzeiro.

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Luiz Henrique pode pintar no Cruzeiro?

Em vídeo publicado pela TV Cruzeiro, o presidente da equipe negou que em qualquer momento o clube tenha tentado contratar o atacante Luiz Henrique, do Zenit.

– Digo ao nosso torcedor para ficar tranquilo. Temos feito o possível e o impossível para manter os atletas. Se olhar o início do ano, o Matheus Pereira foi um investimento alto, uma contratação de grande porte – afirmou Pedrinho.

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– O Kaio Jorge também. Trouxemos o Gerson. Temos consciência de tudo, nosso elenco é um dos melhores do Brasil. Não temos que ouvir falar que iríamos trazer Luiz Henrique, isso nunca passou pela cabeça do Cruzeiro. Temos certeza que temos um grande time – complementou o dono da SAF celeste.

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