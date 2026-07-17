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Pedrinho avalia intertemporada do Cruzeiro e fala sobre saídas

O dirigente falou sobre as saídas de Christian e Kaiki

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/07/2026 18:05
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Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)
Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

Um dia após os últimos jogos-treinos, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, avaliou a intertemporada da Raposa. Em entrevista à TV Cruzeiro, o dirigente destacou que o período foi importante para o técnico Artur Jorge e para os jogadores.

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    • – Esses dias foram muito importantes para o Artur. Uma pré-temporada curta que encerramos hoje com dois jogos. Posso dizer que estamos firmes, trabalhando. Foi um período proveitoso para o Artur e os atletas, que todos treinaram. Agora começa o clima de jogo; a partir de sábado o treinamento já é focado na partida – comentou o presidente da Raposa.

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    Pedrinho fala sobre ação do Cruzeiro no mercado

    Pedrinho destacou ainda que o Cruzeiro não fará nenhuma loucura no mercado. Além disso, ele explicou as saídas de Kaiki e Christian.

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    • – Muitos torcedores e a mídia pensam que estamos trazendo jogadores, o que cria uma ilusão, pois nós da diretoria, eu inclusive, nunca disse que viria tal atleta. Trabalhamos com responsabilidade e empenho. Nunca faremos loucuras. Estamos atuando com o técnico, valorizando as categorias de base. Não faremos o que alguns pedem nas redes sociais ou na imprensa. Quero esclarecer essas dúvidas que ficam no ar, de que entregaríamos Cristiano Ronaldo, Messi; isso não procede – disse Pedrinho.

    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro
    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

    – Esse é um ponto de equilíbrio que precisamos manter. Fizemos investimentos que nenhum outro clube fez, elevando o patamar do Cruzeiro. As coisas são difíceis. Não queríamos vender nem o Christian nem o Kaiki, mas houve proposta. A vida pessoal deles mudou de patamar, e precisamos considerar o lado do atleta também. Trouxemos dois jogadores de alto nível, o que traz muita alegria ao torcedor. Temos um grupo espetacular e um técnico que realiza um trabalho magnífico. É preciso valorizar os grandes nomes que temos. Buscamos contratações pontuais e atuamos com responsabilidade, sem comprometer o futuro – explicou o dirigente.

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