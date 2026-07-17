Flamengo e Cruzeiro disputam joia do Sport; europeus também estão de olho O jovem de 18 anos tem sido disputado por diversas equipes

Flamengo e Cruzeiro disputam a contratação do volante Zé Lucas, revelação do Sport. Segundo apuração do Lance!, os dois brasileiros enfrentam concorrência de Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo.

Entretanto, as equipes europeias acompanham a revelação do Leão há mais tempo. Os franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.

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Porém, segundo apuração do Lance!, o Flamengo entrou recentemente na disputa, mas está muito forte, oferecendo um salário competitivo para a idade do garoto. Na Toca da Raposa II, houve conversas dos dirigentes do Cruzeiro com diretores do Sport.

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Zé Lucas, volante do Sport, é disputado por Flamengo e Cruzeiro (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife)

A informação sobre o interesse do Cruzeiro pelo jogador foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Maranhão, do NE45, e confirmada pela reportagem do Lance!, que aprofundou a apuração.

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Conheça Zé Lucas, joia do Sport

Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado por clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado.

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Destro, com 1,74 m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Com Gilmar dal Pozzo, ganhou experiência na Série B, sendo um dos destaques da equipe. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 57 partidas, sendo 23 delas em 2026.

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