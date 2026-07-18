Vasco pede empréstimo de R$ 40 milhões para manter operação da SAF Clube protocolou solicitação de financiamento em meio à crise institucional

O Lance! apurou com exclusividade que o Vasco protocolou um pedido para contratar um empréstimo DIP (Debtor-in-Possession) no valor de R$ 40 milhões, recurso que será destinado à manutenção das operações da Vasco SAF. A modalidade é exclusiva para empresas em recuperação judicial e tem como objetivo garantir capital novo para o pagamento de despesas essenciais, como funcionários, fornecedores e demais compromissos financeiros, preservando o funcionamento da companhia.

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O valor solicitado representa apenas uma parte do financiamento previsto pelo clube dentro do processo de recuperação judicial. O planejamento da diretoria contempla um DIP de quase R$ 200 milhões ao longo deste ano, de modo que os R$ 40 milhões agora requisitados serão posteriormente abatidos do montante total previsto para a operação financeira.

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Liminar que afastou Pedrinho acelerou busca por recursos

A decisão de antecipar parte do financiamento foi adotada para reduzir os impactos provocados pela liminar que afastou o presidente Pedrinho e outros membros do Conselho de Administração da Vasco SAF. Segundo o clube, a medida judicial provocou insegurança jurídica e dificultou o andamento de negociações importantes, levando a diretoria a buscar uma solução emergencial para garantir a continuidade das atividades da empresa.

No início do mês, o Vasco apresentou um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar a liminar. No recurso, o clube sustenta que a disputa sobre a governança da SAF deveria ser analisada pela arbitragem, e não pela Justiça comum, além de argumentar que a decisão foi tomada sem ouvir previamente os dirigentes afastados. A diretoria também afirma que a intervenção comprometeu a recuperação judicial e gerou uma crise institucional na sociedade anônima do futebol.

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Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco em maio de 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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