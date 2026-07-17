logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Cruzeiro: Arroyo volta contra o Inter ou Botafogo?

O atacante se lesionou em treinamento

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
17/07/2026 09:45
Favorite o Lance! no Google
Arroyo na academia da Toca II
Arroyo na academia da Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro tem dois desfalques garantidos para o duelo contra o Internacional, que marcará o retorno dos jogos oficiais da equipe. Porém, o técnico Artur Jorge também não deve poder contar com o atacante Keny Arroyo.

  • Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Futebol Nacional
    Há 20 horas
  • Bruno Rodrigues chuta bola em jogo-treino

    Cruzeiro atropela São Caetano em jogo-treino; veja os gols

    Cruzeiro
    Há 21 horas
  • Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro

    Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

    Flamengo
    Há 22 horas

    • O atleta se lesionou em 29 de junho, durante treino aberto à imprensa. Na ocasião, o equatoriano sentiu dores na coxa direita após dividida.

    Com o problema, Keny Arroyo desfalcou o Cruzeiro nos amistosos contra Defensor-URU e Grêmio. Apesar de evoluir na recuperação, o ponta deve seguir como ausência contra o Internacional. Segundo apuração do Lance!, a tendência é que o jogador retorne apenas contra o Botafogo.

    continua após a publicidade
    Arroyo em treinamento na Toca II
    Arroyo em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

  • Saliba no chão após pedir para sair da partida contra a Espanha

    Após jogar a Copa com fratura nas costas, Saliba passará por cirurgia e desfalcará o Arsenal

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Vídeo de reação de Vinčić viraliza nas redes sociais (Foto: EFE/ Alex Cruz ORG)

    Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    Lamine Yamal fica fora de treino às vésperas da final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Outros desfalques do Cruzeiro contra o Internacional

    Para o duelo contra os gaúchos, o técnico Artur Jorge terá um desfalque importante no time titular. O volante Lucas Romero será baixa no confronto com os colorados por acúmulo de cartões amarelos. Ele foi punido contra Corinthians, Bahia e na partida contra o Fluminense.

    Além do meio-campista, o Cruzeiro também não poderá contar com o goleiro Cássio, que se recupera de lesão no joelho. No último domingo, ele falou sobre a recuperação.

    continua após a publicidade

    – Esse tempo todo foi muito importante. Quando aconteceu, fiquei muito chateado. Mas toda situação temos que entender e aproveitar o momento de alguma forma. Sou uma pessoa muito positiva. Minha carreira sempre foi de muita luta e trabalho. Independentemente da dificuldade, tento compreender. Entendi que tinha que acontecer. Pouca gente sabe, essa lesão eu tenho desde 2023. Tinha o joelho rompido. Foi feito tratamento conservador, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro já tinha esse problema, o Dr. Sérgio consultou, fizemos procedimentos, não era algo que me atrapalhava tanto – disse o goleiro celeste.

    🎁 Ganhe até R$20 de crédito para apostar na Copa do Mundo na Superbet
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Cruzeiro reunidos antes de jogo

    Cruzeiro

    Cruzeiro deve ter time titular mais experiente após intertemporada

    Há 3 horas
    Kaio Jorge faz treinamento na Toca da Raposa II

    Cruzeiro

    Kaio Jorge 'tranquiliza' torcedores após jogo-treino do Cruzeiro

    Há 14 horas
    Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II

    Cruzeiro

    Cruzeiro goleia Ipatinga no segundo jogo-treino do dia; veja os gols

    Há 15 horas
    Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Futebol Nacional

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Há 20 horas
    Bruno Rodrigues chuta bola em jogo-treino

    Cruzeiro

    Cruzeiro atropela São Caetano em jogo-treino; veja os gols

    Há 21 horas
    Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro

    Flamengo

    Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

    Há 22 horas
    Mais LANCE!
    Cássio mostra evolução em lesão

    Goleiro do Cruzeiro, Cássio mostra evolução em recuperação de lesão

    Lautaro Díaz chegando para jogo pelo Cruzeiro

    Com rescisão acertada com o Santos, Cruzeiro encaminha empréstimo de Lautaro Díaz

    Matheus Pereira em treinamento na Toca II

    Cruzeiro fará dois jogos-treino nesta quinta-feira; saiba detalhes

    Matheus Cunha se aquece no Mineiirão

    Cruzeiro: Matheus Cunha desembarca em Porto Alegre para assinar com o Inter

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II

    Quem desfalca o Cruzeiro na volta do Brasileirão? Veja lesionados e suspensos

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Raul, ídolo do Flamengo, em reabertura do museu

    Raul revela torcida em Flamengo x Cruzeiro: 'Não torço para clube que tem dono'

    Cássio e Otávio em treinamento na Toca II

    Cássio exalta boa fase de Otávio no Cruzeiro: 'Tem colhido os frutos'

    Chico da Costa em amistoso contra o Grêmio

    Artur Jorge explica chances a jogadores no Cruzeiro após amistosos

    Juninho e Avellar comemora primeiro gol do Vasco contra o Cruzeiro

    Sob os olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileiro Sub-20

    Matheus Cunha aquece no Mineirão

    Cruzeiro encaminha empréstimo de Matheus Cunha para o Internacional