Cruzeiro: Arroyo volta contra o Inter ou Botafogo? O atacante se lesionou em treinamento

O Cruzeiro tem dois desfalques garantidos para o duelo contra o Internacional, que marcará o retorno dos jogos oficiais da equipe. Porém, o técnico Artur Jorge também não deve poder contar com o atacante Keny Arroyo.

O atleta se lesionou em 29 de junho, durante treino aberto à imprensa. Na ocasião, o equatoriano sentiu dores na coxa direita após dividida.

Com o problema, Keny Arroyo desfalcou o Cruzeiro nos amistosos contra Defensor-URU e Grêmio. Apesar de evoluir na recuperação, o ponta deve seguir como ausência contra o Internacional. Segundo apuração do Lance!, a tendência é que o jogador retorne apenas contra o Botafogo.

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Arroyo em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Outros desfalques do Cruzeiro contra o Internacional

Para o duelo contra os gaúchos, o técnico Artur Jorge terá um desfalque importante no time titular. O volante Lucas Romero será baixa no confronto com os colorados por acúmulo de cartões amarelos. Ele foi punido contra Corinthians, Bahia e na partida contra o Fluminense.

Além do meio-campista, o Cruzeiro também não poderá contar com o goleiro Cássio, que se recupera de lesão no joelho. No último domingo, ele falou sobre a recuperação.

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– Esse tempo todo foi muito importante. Quando aconteceu, fiquei muito chateado. Mas toda situação temos que entender e aproveitar o momento de alguma forma. Sou uma pessoa muito positiva. Minha carreira sempre foi de muita luta e trabalho. Independentemente da dificuldade, tento compreender. Entendi que tinha que acontecer. Pouca gente sabe, essa lesão eu tenho desde 2023. Tinha o joelho rompido. Foi feito tratamento conservador, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro já tinha esse problema, o Dr. Sérgio consultou, fizemos procedimentos, não era algo que me atrapalhava tanto – disse o goleiro celeste.

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