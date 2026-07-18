logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foi

Elenco trabalhou na manhã deste sábado (18), na Academia de Futebol; próximo desafio será contra o Coritiba, na quarta-feira (22)

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
18/07/2026 12:42
Favorite o Lance! no Google
Jhon Arias durante treino do Palmeiras
Jhon Arias durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Com o retorno de Jhon Arias aos treinamentos do Palmeiras, após o colombiano ganhar folga em razão da disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras deu sequência à preparação para o retorno do calendário brasileiro na manhã deste sábado (18), na Academia de Futebol. O próximo desafio do Verdão será na quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão.

  • Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

    Gols de Mauricio e Arias rendem feito inédito ao Palmeiras; Flaco pode ampliar marca

    Palmeiras
    Há 1 semana
  • Arias em ação durante partida entre Colômbia e Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo

    Fala de Arias após eliminação da Colômbia na Copa repercute: ‘Loucura’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo

    Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 semanas

    • ➡️ Calendário do Palmeiras: confira os próximos compromissos do time na temporada

    O camisa 11 de Abel Ferreira trabalhou em tempo integral com os companheiros. Os atletas foram a campo e fizeram uma atividade de aprimoramento de passes, movimentações, cruzamentos e finalizações. Na sequência, foi colocado em prática um treino técnico de 11 contra 11 em dimensões reduzidas com objetivos específicos.

    continua após a publicidade

    Em controle de carga, o goleiro Carlos Miguel e o meio-campista Felipe Anderson cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência, junto do lateral-esquerdo Jefté, em tratamento depois de cirurgia no joelho direito. O elenco volta a treinar na manhã deste domingo (19).

    Durante esta intertemporada, o Palmeiras realizou seis jogos-treino para que o elenco mantivesse o ritmo para o retorno das competições. No primeiro amistoso, o Verdão goleou o Mauaense por 6 a 0, bateu o Primavera por 3 a 1, o Juventus por 3 a 1, empatou com o União São João por 1 a 1 com o União São João, venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 contra a Inter de Limeira, e realizou também um jogo-treino entre o próprio grupo, com vitória do time de branco por 3 a 0.

    continua após a publicidade
  • Djokovic e Lionel Messi em evento da Fifa, antes da final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Djokovic joga com Vozinha e divide palco com finalistas da Copa do Mundo

    Tênis
    Há 5 minutos
  • Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Terceira final de Messi simboliza revolução da longevidade no esporte

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos
  • Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Presidente da Fifa diz sobre final da Copa entre Espanha e Argentina: 'Benção'

    Copa do Mundo 2026
    Há 31 minutos

    • Campeão paulista no primeiro semestre e atual líder do Brasileirão com 41 pontos, o Alviverde está também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño-PAR e Fortaleza, ambos no mês de agosto, em duelos de ida e volta.

    ➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

    Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras

      1.
    1. 19ª rodada – 22/7, às 19h30: contra o Coritiba – Couto Pereira – Brasileirão;
      2. 2.
    2. 20ª rodada – 26/7, às 19h30: contra o Atlético-MG – Nubank Parque – Brasileirão;
      3. 3.
    3. 21ª rodada – 29/7, às 21h30: contra o Vitória – Barradão – Brasileirão;
      4. 4.
    4. Oitavas de final (ida) – 2/8, às 16h: contra o Fortaleza – Nubank Parque – Copa do Brasil;
      5. 5.
    5. Oitavas de final (volta) – 5/8, às 121h30: contra o Fortaleza – Castelão – Copa do Brasil;
      6. 6.
    6. 22ª rodada – 9/8, às 16h: contra o Internacional – Nubank Parque – Brasileirão;
      7. 7.
    7. Oitavas de final (ida) – 12/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – Nubank Parque – Libertadores;
      8. 8.
    8. 23ª rodada – 16/8, às 16h30: contra o Fluminense – Maracanã – Brasileirão;
      9. 9.
    9. Oitavas de final (volta) – 19/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – La Nueva Olla – Libertadores;
      10. 10.
    10. 24ª rodada – 23/8, às 16h: contra o Vasco – Nubank Parque – Brasileirão
    Gómez, Arias e Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras
    Gómez, Arias e Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Palmeiras

    Abel aponta Libertadores como prioridade à frente do Palmeiras

    Há 6 horas
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

    Palmeiras

    Abel exalta Leila, diz que Palmeiras tem 'lugar especial' em sua vida e mira a Libertadores

    Há 19 horas
    Gi Campiolo em ação pelo Palmeiras

    Futebol Feminino

    Gi Campiolo valoriza pausa e projeta sequência decisiva do Palmeiras na temporada

    Há 23 horas
    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Palmeiras

    Do Flamengo ao Palmeiras: joia dispensada por indisciplina brilha contra o Corinthians

    Há 1 dia
    Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras

    Palmeiras

    Contratação abre espaço para 'sonho' de Abel no Palmeiras

    Há 1 dia
    Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"

    Fora de Campo

    Veja quem narra jogo do Brasileirão após demissão de Rômulo Mendonça

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    A presidenta Leila Pereira, durante partida entre Palmeiras e Fluminense,

    Leila desconversa sobre Danilo, e Palmeiras prepara próximos passos no mercado

    Barboza é apresentado pelo Palmeiras

    Barboza detalha posição do Botafogo em negociação com o Palmeiras: 'Queria vender'

    Arte Palmeiras x Corinthians

    Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20

    Leila Pereira veste conjunto social rosa durante evento, com escudo do Palmeiras projetado ao fundo

    Palmeiras bate meio bilhão em receitas, mas segue abaixo da meta

    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

    Palmeiras estuda nova proposta por Danilo após encaminhar duas saídas

    Endrick com jogadores da base da Seleção com troféu de campeão do Torneio de Montaigu pela Seleção Sub-17 em 2022

    Bilhões em jogo: por que a base virou o principal investimento dos clubes brasileiros

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas em rodada da Libertadores

    Palmeiras encara sequência de decisões com 'melhor elenco' da era Abel

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Naves Palmeiras

    Palmeiras encaminha saída de Naves ao Necaxa e avança por meta de vendas

    Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras

    Palmeiras recupera Vitor Roque e esvazia DM antes de retorno ao Brasileirão