Jhon Arias volta, e Palmeiras segue preparação para o retorno do Brasileirão; saiba como foi
Elenco trabalhou na manhã deste sábado (18), na Academia de Futebol; próximo desafio será contra o Coritiba, na quarta-feira (22)
Com o retorno de Jhon Arias aos treinamentos do Palmeiras, após o colombiano ganhar folga em razão da disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras deu sequência à preparação para o retorno do calendário brasileiro na manhã deste sábado (18), na Academia de Futebol. O próximo desafio do Verdão será na quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão.
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O camisa 11 de Abel Ferreira trabalhou em tempo integral com os companheiros. Os atletas foram a campo e fizeram uma atividade de aprimoramento de passes, movimentações, cruzamentos e finalizações. Na sequência, foi colocado em prática um treino técnico de 11 contra 11 em dimensões reduzidas com objetivos específicos.
Em controle de carga, o goleiro Carlos Miguel e o meio-campista Felipe Anderson cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência, junto do lateral-esquerdo Jefté, em tratamento depois de cirurgia no joelho direito. O elenco volta a treinar na manhã deste domingo (19).
Durante esta intertemporada, o Palmeiras realizou seis jogos-treino para que o elenco mantivesse o ritmo para o retorno das competições. No primeiro amistoso, o Verdão goleou o Mauaense por 6 a 0, bateu o Primavera por 3 a 1, o Juventus por 3 a 1, empatou com o União São João por 1 a 1 com o União São João, venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 contra a Inter de Limeira, e realizou também um jogo-treino entre o próprio grupo, com vitória do time de branco por 3 a 0.
Campeão paulista no primeiro semestre e atual líder do Brasileirão com 41 pontos, o Alviverde está também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño-PAR e Fortaleza, ambos no mês de agosto, em duelos de ida e volta.
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Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras
- 19ª rodada – 22/7, às 19h30: contra o Coritiba – Couto Pereira – Brasileirão;
- 20ª rodada – 26/7, às 19h30: contra o Atlético-MG – Nubank Parque – Brasileirão;
- 21ª rodada – 29/7, às 21h30: contra o Vitória – Barradão – Brasileirão;
- Oitavas de final (ida) – 2/8, às 16h: contra o Fortaleza – Nubank Parque – Copa do Brasil;
- Oitavas de final (volta) – 5/8, às 121h30: contra o Fortaleza – Castelão – Copa do Brasil;
- 22ª rodada – 9/8, às 16h: contra o Internacional – Nubank Parque – Brasileirão;
- Oitavas de final (ida) – 12/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – Nubank Parque – Libertadores;
- 23ª rodada – 16/8, às 16h30: contra o Fluminense – Maracanã – Brasileirão;
- Oitavas de final (volta) – 19/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – La Nueva Olla – Libertadores;
- 24ª rodada – 23/8, às 16h: contra o Vasco – Nubank Parque – Brasileirão
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